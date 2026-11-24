850 milioni messi sul piatto dalla manovra per mandare in pensione i primi lavoratori a 64 anni. Matteo Salvini ha rilanciato il piano della Lega a margine del forum Infrastrutture Nordest, lasciando aperta la porta a un aumento della dotazione. “Quota 64 è già finanziata in manovra, c’è un budget iniziale di 850 milioni, se riusciamo a renderlo ancora maggiore bene, altrimenti siamo già pronti a partire nel 2027”, ha dichiarato il vicepremier.

Una settimana fa, dopo un confronto con il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e con il responsabile economico del partito Alberto Gusmeroli, relatore della manovra, il Carroccio aveva assicurato la copertura finanziaria necessaria nella legge di Bilancio.

La formula con cui la Lega punta a superare la legge Fornero ricorda la vecchia Quota 100. La somma tra età anagrafica e anzianità contributiva è la stessa, cambia il peso dei due requisiti. Con Quota 100 servivano 62 anni di età e 38 di versamenti. Con la proposta del Carroccio si salirebbe a 64 anni, mentre per i contributi ne basterebbero 36. Negli scorsi giorni il leader del Carroccio ha affermato di prevedere “l’adesione di tanta gente che a 64 anni volesse riconquistare spazi di vita”, definendo la misura “una liberazione, un atto di giustizia sociale”.

Nel corso del suo intervento a margine del forum Infrastrutture Nordest, Salvini si è soffermato anche sul dossier condono edilizio. “Sul condono edilizio ci sarà di certo un emendamento di maggioranza in manovra”, ha assicurato il vicepremier, sottolineando di lavorare sul tema insieme al premier Giorgia Meloni e al collega Antonio Tajani.