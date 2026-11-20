Il gruppo di hacker filorussi NoName057(16) continua la sua campagna di intimidazione contro i politici occidentali che sostengono l’Ucraina. Dopo aver messo nel mirino il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani e la sua famiglia, come da lui stesso denunciato, ora è il turno del collega tedesco Johann Wadephul, ministro degli Esteri del governo Merz espressione della Cdu.

Noname

Gli anonimi hanno inserito Wadephul nella sezione “Tribunal” del loro sito sul dark web, pubblicando dati personali e offrendo ricompense in criptovalute a chi fornisce ulteriori informazioni, inclusa la figlia. Stessa tecnica già usata contro Tajani, la moglie Brunella Orecchio e i figli Flaminia e Filippo. Nell’elenco è presente anche Francesco Lo Voi, procuratore capo di Roma. Non è un semplice attacco informatico: è guerra ibrida, un tentativo meschino e vile di colpire non solo i governi, ma le famiglie di chi difende la libertà e la sicurezza dell’Europa per cercare di spaventare e ottenere dei passi indietro. Chi sostiene Kiev e rifiuta di piegarsi alle pretese di Mosca diventa un “nemico della Federazione Russa” e finisce su una lista di proscrizione digitale. I NoName sono già responsabili di centinaia di attacchi DDoS contro istituzioni occidentali, cercano sistematicamente di mettere sotto pressione politici eletti democraticamente e le loro famiglie.

Il centrodestra italiano e europeo non può e non deve tollerare queste minacce. Tajani ha già dimostrato di non farsi intimidire, e lo stesso vale per Wadephul. L’operazione Eastwood del 2025 ha dimostrato che si possono colpire le infrastrutture di NoName057, che attualmente rappresenta una delle minacce più gravi del mondo cyber grazie alle sue infinite terminazioni strategiche. Impossibile stabilire chi ci sia dietro, impossibile determinare se ci possa essere un apparato strutturato. Ma l’azione di questo gruppo è determinata e chirurgica, anche se i dati inseriti nei dossier non sono di difficile reperimento. Antonio Tajani e Johann Wadephul rappresentano la stessa linea: sostegno all’Ucraina, difesa della sovranità europea e rifiuto di qualsiasi ricatto.