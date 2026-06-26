La droga non deve avere l'ultima parola

Oggi si celebra la Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga. Una ricorrenza che quest'anno assume un significato particolare. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà al Quirinale una delegazione della Comunità di San Patrignano, riconoscendo il valore di un impegno che da quasi cinquant'anni accompagna migliaia di persone fuori dalla dipendenza e restituisce loro una prospettiva di vita. È un messaggio importante per il Paese. Perché le dipendenze continuano a rappresentare una delle emergenze sociali più gravi del nostro tempo. In Europa oltre 7.600 persone muoiono ogni anno per overdose. Dietro questi numeri ci sono sofferenza, famiglie spezzate, giovani che vedono svanire il proprio futuro. Nel frattempo le sostanze diventano sempre più potenti e accessibili, mentre droghe sintetiche e nuove sostanze psicoattive alimentano un mercato criminale globale sempre più aggressivo. Di fronte a questa minaccia serve fermezza. L'Europa deve rafforzare la cooperazione internazionale contro il narcotraffico, colpire i patrimoni delle organizzazioni criminali e proteggere i giovani dal reclutamento nelle attività illegali. La lotta alla droga è una battaglia per la legalità, la sicurezza e la tutela delle nuove generazioni. Ma la repressione, da sola, non basta. L'esperienza di Comunità di San Patrignano insegna che dietro ogni dipendenza c'è una persona, con le sue fragilità, le sue ferite e il bisogno di essere accompagnata verso una nuova possibilità. Per questo prevenzione, educazione, recupero e reinserimento sociale devono essere parte integrante della risposta. Dal 1978 a oggi San Patrignano ha accolto gratuitamente oltre 27.000 persone. Migliaia di loro hanno ritrovato autonomia, dignità, lavoro e relazioni. A maggio abbiamo inaugurato 282 nuovi alloggi che consentiranno alla Comunità di accogliere ancora più ospiti. Oggi sono quasi 900 le persone impegnate in un percorso di recupero fondato sulla responsabilità, sul lavoro e sulla fiducia nelle capacità di ciascuno. Questa esperienza dimostra che la dipendenza non è una condanna definitiva. Si può uscire dalla droga. Si può ricostruire la propria vita. Per questo dobbiamo investire di più nelle famiglie, nella scuola, nelle comunità terapeutiche e in tutte le realtà che ogni giorno contrastano il disagio e l'emarginazione. La vera sfida non è soltanto sottrarre una persona a una sostanza. È restituirle una speranza. In un tempo in cui le dipendenze cambiano volto e si moltiplicano le fragilità, dobbiamo riaffermare una convinzione semplice ma fondamentale: nessuno è irrecuperabile.

Ogni persona che riesce a liberarsi dalla droga è una vittoria per sé stessa, per la propria famiglia e per l'intera comunità. La droga non deve avere l'ultima parola. L'ultima parola deve appartenere alla vita e alla possibilità concreta di ricominciare.

*Co-fondatrice Comunità di San Patrignano