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Attualità

Violenta turbolenza fa precipitare un volo della Air India per 100 metri, panico a bordo: 17 feriti, cosa è successo

Le autorità hanno già avviato le indagini per risalire alle cause di uno spaventoso incidente che si sarebbe potuto trasformare in tragedia

Federico Garau
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Si sono vissuti attimi di puro terrore a bordo di un volo Air India che, a causa di una violenta turbolenza, ha subito un’improvvisa perdita di quota di circa 100 metri: per fortuna il pilota è riuscito a mantenere il controllo del mezzo, ma ciò non ha impedito il ferimento di 17 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio.

L’allarmante episodio, come dichiarato dal ministro dell’Aviazione civile Ram Mohan Naidu, è ora oggetto di un’”approfondita indagine" da parte della Direzione generale dell’aviazione civile (DGCA). Naidu ha spiegato che il volo Air India partito da Phuket e diretto a Nuova Delhi ha incontrato una forte turbolenza che è durata per ben “quattro o cinque minuti”, provocando “il ferimento di diversi passeggeri e lesioni alla colonna vertebrale e al collo per alcuni membri dell’equipaggio”. A causa degli scossoni, l’aeromobile, sul quale stavano viaggiando 137 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio, ha perso improvvisamente circa 300 piedi di quota.

Rivolgendosi ai media, il ministro ha dichiarato che l’Airbus A320, una volta atterrato, è stato messo in sicurezza e che tutte le prove cruciali sono state raccolte dall’autorità di regolamentazione. “Per quanto riguarda le cause dell’incidente, abbiamo immediatamente allertato la DGCA affinché indaghi a fondo sulla situazione. Non appena l’aereo è giunto a destinazione, è stato trasferito in un hangar separato”, ha proseguito Naidu. “Il registratore di dati, il registratore vocale, è tutto in possesso della DGCA. Indagheranno a fondo su come e perché sia accaduto questo incidente. Solo quando avremo in mano dati certi li renderemo pubblici”, ci ha tenuto a precisare.

I feriti sono stati prontamente assistiti dal personale sanitario una volta che il velivolo ha toccato terra: per i più gravi, invece, si è reso necessario il trasferimento presso gli ospedali Medanta e Fortis. “I membri dell’equipaggio sono stati molto coraggiosi”, ha raccontato ancora il ministro, “anche dopo che l’incidente si è protratto per 5 minuti e nonostante avessero riportato alcune lesioni”. “L’aereo ha dovuto volare per un’altra ora, e anche durante quell’ora, hanno fornito ai passeggeri tutta l’assistenza necessaria, quindi, è stato un atto di grande coraggio da parte di tutti”, ha concluso Naidu.

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