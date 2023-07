E "Repubblica" cade sul drink

Un vero e proprio colpo di sole per quelli di «Repubblica». I quali, ieri, hanno sparato a tutta pagina una foto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni con un caffè freddo in mano con sullo sfondo un bel mare turchese: «Relax in spiaggia per la premier», ci informano. E ci dicono anche dov'è. In Puglia. La foto è accanto a un lungo pistolotto di articolo dove si sostiene che il governo non comunica i dati relativi ai voli di Stato della premier. Da giorni «Repubblica» alza il ditino contro Meloni: da Bruxelles, dov'era per il Consiglio europeo, la capa dell'esecutivo è volata in Puglia con un volo di Stato... Ahi, ahi. E pazienza se c'è andata per visionare una bella masseria, prossima possibile sede del G7. In più, ci dice il quotidiano, s'è pure permessa di prendersi qualche ora di relax in spiaggia. «Giudicate voi», pare dirci il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, «in che mani siamo...». Giurano che «Meloni si rilassa sorseggiando un cocktail sulla spiaggia di Cala Masciola, vicino a Borgo Egnazia, in Puglia... Dove ha trascorso qualche giorno di vacanza». Ueilà... Vergogna! Poi a ben guardare si scopre che no. La foto della Meloni sorridente è dell'agosto 2020. Di tre anni prima. Basta andare sul profilo Facebook ufficiale della premier per scoprire che Giorgia, quella domenica d'agosto, augurava un buon week end ai suoi seguaci da Ostia. Nessuna masseria, nessun aeroplano di Stato, nessun giorno di vacanza. Per «Repubblica» una bella insolazione.