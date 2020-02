Emma Bonino lancia Figli costituenti: "Siamo le Grete del debito pubblico"

Emma Bonino scende in piazza per promuovere la raccolta firme per inserire in Costituzione un patto generazionale sulla sostenibilità ambientale ed economica dell'Italia. " Perché l'equità generazionale e la sostenibilità ambientale ed economica vengano inserite in Costituzione. ", si legge sul suo profilo Twitter. Intervenuta in piazza del Pantheon all'iniziativa "Figli costituenti" di +Europa, lanciata per chiedere la calendarizzazione della proposta di legge costituzionale, la senatrice ha affermato: " Da tempo io cerco una Greta del debito pubblico. Mi pare che ne abbiamo trovate una serie di Grete e cioè di giovani che prendono in mano il loro futuro e ci dicono che dobbiamo smettere di sperperare risorse lasciando sulle loro spalle un debito notevole ".

Vi aspetto tra poco in Piazza del Pantheon dove continuerà la raccolta firme per @costituenti.

Perché l'equità generazionale e la sostenibilità ambientale ed economica vengano inserite in Costituzione. https://t.co/tb0drlRPkn — Emma Bonino (@emmabonino) February 16, 2020

La leader di +Europa ha ribadito come gli interessi del debito pubblico corrispondano " all'intero bilancio del Ministero dell'Istruzione, 65 miliardi di puro interesse sul debito che invece di essere investiti in istruzione lavoro ecc pagano solo i debiti ". Il suo auspicio è che in piccoli gruppi si riesca " a formare i Greta del debito pubblico perchè la sostenibilità ambientale ed economica sono le due strade principali per far muovere il Paese. Quello che decidiamo oggi lo pagheranno i giovani ". Dunque la Bonino ha sottolineato che vi è l'estrema urgenza di " rilanciare l'Italia e i dialoghi di palazzo, che ci sono sempre stati, non devono distrarre da quelli che sono i problemi reali del Paese ".

