Faida tra ex, 10 schede sim e il piano nato in "famiglia". Ecco la rete per farle sparire

Sono partiti dalle carte del divorzio, gli investigatori, dal tormentato rapporto dei genitori e dalla sentenza del Tribunale di Cassino che lo scorso maggio aveva revocato la responsabilità genitoriale alla sola madre perché ostacolava la ripresa dei rapporti tra l'ex marito e le figlie, manipolandole. Una decisione che non aveva mai accettato, al punto da architettare un piano "familiare" per andarsi a riprendere le ragazze. Ancora non è chiaro quale sarebbe stata la fase due del piano, quello Valentina D'Acunto lo racconterà al gip durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto. Per depistare, fino a poche ore prima dell'epilogo della vicenda, la donna aveva espresso il drammatico timore che le figlie fossero morte.

In cuor suo il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha sempre sospettato che dietro alla sparizione delle figlie potesse esserci l'ex moglie. Ora - dopo aver avuto un malore andando in caserma per cercare di riabbracciale prima che fossero trasferite in un'altra struttura protetta - si sta riprendendo: "È la fine di un incubo, ma non siamo ancora arrivati alla fine. L'unico pensiero va a loro, che stiano bene. Finora le ho viste solo da lontano: devo dargli il tempo necessario per fargli recuperare la propria psiche. Sono emozionato, pieno di rabbia ma anche di felicità". Anche Youssef, il fidanzatino 16enne di Alisya, non sta nella pelle: "Sono contento, quello che conta è che stanno bene. Voglio loro veramente bene, tanto bene". Anche se il procuratore D'Angelo ha detto che la sua testimonianza non è servita a trovare le sorelle, il ragazzino aveva ipotizzato che potesse esserci la madre dietro alla loro fuga. I carabinieri avevano anche svolto accertamenti su di lui per escludere che potesse avere fatto da tramite. Nulla di tutto ciò: Youssef non è mai stato in contatto con nessuna delle persone coinvolte. Adesso non gli rimane che sperare, un giorno, di poter riabbracciare la sua amata.

Ad aiutare Valentina D'Acunto a realizzare il suo incredibile piano, il compagno Vincenzo Esposito e il padre, Marco. I tre, accusati di sequestro di persona aggravato, con l'aggravante della minore età dei sequestrati, sono stati ascoltati dal D'Angelo domenica notte, poi i due uomini sono stati trasferiti nel carcere di Sulmona, mentre la madre delle ragazze in quello di Teramo, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. I fermi sono scattati per il pericolo di fuga in seguito alle "numerose attività di depistaggio poste in essere dagli indagati".

Secondo quanto riportato nel decreto di fermo, infatti, gli inquirenti hanno accertato che "sono ancora disponibili 7 delle 10 schede abusivamente acquistate a Napoli dagli indagati", cosa che comproverebbe la possibilità che i tre potessero spostarsi in un altro luogo portando con sé le bambine. Gli investigatori vogliono capire se il supporto familiare nell'organizzazione del piano è stato più ampio di quanto emerso finora.