La giustizia non è privata (ma nemmeno la protezione)

I settantadue anni non lo salvano. La condanna è definitiva: quattordici anni e nove mesi e se dovesse davvero scontarli tutti uscirà quasi novantenne. Mario Roggero adesso varca la soglia di un carcere. Il dettaglio anagrafico è forse la vera sentenza. La Cassazione ha messo il sigillo: non fu legittima difesa ma illegittima vendetta. I rapinatori scappavano, il pericolo non era più attuale, lui li ha inseguiti nel parcheggio e ha sparato contro l'auto in fuga. Due morti, un ferito. Il diritto ragiona così, con il cronometro in mano. C'è un istante in cui la paura autorizza a difendersi e un istante dopo in cui la stessa paura diventa reato. Il problema è che quell'istante lo vedono solo i giudici, anni dopo, in un'aula silenziosa, con tutto il tempo del mondo per deciderlo. È il 28 aprile 2021, gioielleria di Gallo di Grinzane Cavour, provincia di Cuneo, la Langa non è solo vino e tartufi ma un bancone dietro cui un uomo lavora da una vita. Tre uomini entrano armati, un coltello, una pistola che si scoprirà giocattolo, ma questo lo sai dopo, quando i periti smontano l'arma sul tavolo di un tribunale. In quel momento è una pistola e basta. Prendono in ostaggio la moglie e la figlia. Non è la prima volta: Roggero conosce già la grammatica della rapina, le mani addosso, la faccia a terra, la sensazione di essere merce. Quando i tre escono, qualcosa in lui non si ferma. Li insegue e spara. I giudici dicono: lì finisce la difesa e comincia la vendetta, magari hanno ragione, secondo il codice, ma il codice misura i secondi, non gli anni di paura accumulata. La giustizia non può essere privata. È il patto su cui si regge tutto, da Hobbes in poi: cediamo allo Stato il monopolio della forza e in cambio chiediamo protezione.

Roggero quel patto lo ha rotto. La domanda che resta sospesa, però, è l'altra metà del contratto. Che cosa succede quando lo Stato latita, quando la provincia si sente sola? Un patto rispettato da una parte sola è solo una tassa.