Le comunità bengalesi sono particolarmente vivaci da qualche tempo a questa parte a livello politico e sono finite nell’orbita della sinistra e del Partito democraico, convinto di trovare da queste parti ampi bacini di elettori. D’altronde le elezioni politiche del 2027 si avvicinano ad ampi passi, così come le elezioni amministrative in molti comuni e il Pd ha necessità di trovare nuovi elettori per sostituire quelli in fuga, scontenti della nuova gestione e delle possibili alleanze elettorali, che rischiano di snaturare quella che è l’essenza de partito.

A sollevare un caso è l’eurodeputata europea della Lega Susanna Ceccardi, che segnala la “pubblicità” di diverse tessere elettorali del Pd da parte di un esponente della comunità bengalese, che ha fatto parte anche dell’amministrazione comunale. Nella città toscana il tema è particolarmente caldo, soprattutto perché sono numerosi i cittadini che chiedono chiarezza sulle moschee abusive, dalle quali la sinistra, e il Pd, non hanno mai preso le dovute distanze. È un atteggiamento che si riscontra in quasi tutte le città italiane in cui sussistono ampie comunità musulmane, in quanto, tornando al discorso precedente, si tratta di bacini di voti che non possono essere criticati se si vuole continuare a sperare nel loro appoggio.

“Quali campagne di tesseramento sta portando avanti il Pd livornese? Esistono iniziative organizzate attraverso associazioni rappresentative delle comunità straniere? Chiediamo inoltre al Pd e all’amministrazione comunale di chiarire la propria posizione sulle moschee abusive a Livorno: intendono procedere alla chiusura dei luoghi di culto privi delle necessarie autorizzazioni? Quali impegni hanno assunto nei confronti delle associazioni del territorio?”, si chiede Ceccardi in un comunicato, sottolineando che “la libertà religiosa e la partecipazione politica sono diritti, ma il rispetto della legalità e la trasparenza devono essere garantiti a tutti i cittadini, senza eccezioni”.

A Venezia, meno di un anno fa, è scoppiato il caso della campagna elettorale della sinistra in lingua non italiana destinata ai cittadini di origine extra-europea: partendo dal presupposto che chi vota ha la cittadinanza italiana, quindi si presume che sappia l’italiano, perché utilizzare una lingua diversa? Probabilmente uno dei presupposti iniziali è venuto meno e quindi è necessario usare lingue diverse per far capire concetti elettorali alle comunità straniere?