"Io tradito", "Ho visto cose...". Guerra aperta tra Totti e Ilary

Giovani, belli, ricchi, famosi e di successo. E innamorati. La famiglia modello. Ammirati da tutti, invidiati da molti. Finché il castello del mulino bianco non si sgretola mattone dopo mattone e crolla facendo tanto, tanto rumore. Perché se anche nelle famiglie migliore l'amore può finire e i rapporti si possono spezzare, se la famiglia in questione è quella composta tra Francesco Totti e Ilary Blasi, allora il vecchio assunto di voler lavare i panni sporchi in casa diventa complicato. E, inevitabilmente, un fatto privato diventa di dominio pubblico. Dopo gli appostamenti, i gossip, il vociare e i guardoni dal buco della serratura, arrivano le parole. Dure, nette che invece di mettere un punto su quello che è diventato il caso dell'estate alimentano nuove voci e polemiche. Un durissimo botta e risposta, con l'intervista al Corriere della Sera di Francesco, e la replica tramite parole riportate di Ilary.

«Ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta», esordisce Totti nell'intervista in cui pur cercando ancora una via d'uscita amichevole con l'ex consorte, la attacca frontalmente cercando di scrollarsi di dosso buone parte delle responsabilità che gli sono state attribuite. Prima fra tutte: «Non è vero che sono stato io il primo a tradire», smentendo le voci secondo cui il matrimonio sarebbe finito per la sua storia con Noemi Bocchi. «Ci frequentavamo come amici. Dopo Capodanno è diventata una storia e si è consolidata nel marzo 2022», ha detto, aggiungendo che sarebbe stata proprio Ilary ad essere infedele. «A settembre dell'anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi», ammettendo di aver sbirciato il cellulare della compagna a caccia di conferme. «Soffrivo come un cane, ma non ne ho parlato con nessuno. Quello che posso dire è che c'era una terza persona che faceva da tramite tra lei e l'altro: Alessia, la sua amica parrucchiera. Ho spiato il cellulare di Ilary per la prima volta in 20 anni quando mi sono arrivati avvertimenti da persone di cui mi fido, mi sono insospettito». Top secret l'identità del terzo uomo. Tra chi parla di un attore, chi di un collega di Ilary. Totti non fa nomi. «È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro ma che potesse avere interesse per un uomo del genere», spiega l'ex capitano della Roma. Aggiunge di non aver detto nulla, di aver tenuto il segreto per sé sperando in un riavvicinamento ma di aver sofferto molto aggiungendo che quando aveva bisogno «Ilary non c'era» e di essersi salvato dalla depressione grazie a Noemi, specie dopo la scomparsa del padre per il Covid.

Il racconto di un uomo tradito e distrutto. Ma la verità di Ilary è un'altra. Non parla, per ora, ma fa trapelare che «ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie» e anche che «la tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni», facendo intendere che no, non c'è solo una verità. Come sempre accade in caso di rottura. Quel che è vero è che il castello è crollato. E che la telenovela dell'estate proseguirà anche in autunno.