Italia, il Paese del sì (a sei zeri). Da Venezia a Palermo e Como i super-ricchi si sposano da noi

Quando i ricchi del mondo decidono di dirsi sì, c'è solo un posto dove vogliono farlo. Benvenuti in Italia, dove l'amore si giura in euro a sei (o anche nove) zeri.

Ma quanto costa trasformare lo Stivale in un set da favola? Partiamo dal matrimonio più recente: a Palermo la pop star inglese Dua Lipa e l'attore Callum Turner hanno deciso di scambiarsi le promesse - molto lunghe e complesse considerando che la festa è iniziata venerdì e finirà oggi - a Villa Valguarnera a Bagheria. Solo per affittare la storica villa sono necessari circa 100mila euro, a cui va aggiunto l'alloggio dei neosposi che hanno scelto per la suite Donna Franca presso l'Hotel - a cinque stelle chiaramente - Villa Igiea a Palermo, che costa circa 5mila dollari notte. Poi considerando l'intrattenimento, l'alloggio per i circa 300 invitati, i trasporti, il personale di servizio e così via, le stime partono

da 1,5 milioni di euro, per arrivare addirittura fino ai 3 milioni. Palermo diventa così una delle mete più richieste, con possibili ritorni economici fino a 268 milioni.

Un matrimonio di lusso, senza dubbio, che però, se paragonato a quello ambientato a Venezia tra il magnate americano, e terzo uomo più ricco al mondo, Jeff Bezos e la giornalista Lauren Sánchez, sembra essere solo un granello di sabbia. 1,5 milioni di dollari sono stati utilizzati, infatti, solo per i 27 abiti da sposa, a cui bisogna aggiungere: 1 milione per le decorazioni floreali, circa 3 per i servizi di wedding planning, 2 per l'affitto delle location, 1 per il catering e altri svariati milioni per gli alloggi degli invitati. Per un totale da capogiro di circa 30 milioni, un numero anche piccolo se paragonato all'intero patrimonio di Bezos, che vale circa 230 miliardi. E hanno generato un impatto economico complessivo di circa 957,3 milioni per il Veneto.

Eppure per alcuni, festeggiare per soli tre giorni non è abbastanza: nel 2024 Anant Ambani (il figlio dell'uomo più ricco d'Asia) e Radhika Merchant hanno

preferito festeggiare per tre mesi, anche con una crociera tra Portofino e Palermo con oltre 800 ospiti. Secondo le stime, i festeggiamenti sarebbero costati, nel complesso, circa 600 milioni di dollari. Per rendere l'idea, gli ospiti erano arrivati nel capoluogo siciliano con dodici aerei.

Non è però solo il sud d'Italia a conquistare i milionari. Lo scorso settembre, a Villa Balbianello sul Lago di Como, la principessa di TikTok Becca Bloom e l'ingegnere David Pownall hanno detto il loro sì, non prima di aver speso circa 6.

25 milioni di dollari, tra abiti personalizzati di Oscar de la Renta e gioielli su misura di Van Cleef.

In fondo, per chi può permetterselo, l'amore non ha prezzo. Ma scegliere l'Italia per celebrarlo, a giudicare dai conti, costa parecchio