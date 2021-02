Gli italiani hanno fiducia in Draghi: web sentiment positivo al 68,34%

Il presidente Mario Draghi ha giurato da poco più di 24 ore, un lasso di tempo troppo ristretto per poterne valutare l'operato. Eppure, il sentiment di cui gode il neo presidente del Consiglio è già molto elevato e si basa principalmente sulla fiducia nel suo passato e nelle cariche ricoperte in precedenza. Spin Factor, società leader nella consulenza strategica istituzionale, politica e aziendale, attraverso Human, la propria piattaforma di web e social listening sviluppata interamente con algoritmo italiano, realizzata in collaborazione con Osservatorio Social, ha presentato su ClubHouse la sua ultima ricerca incentrata interamente su Mario Draghi.

La società ha analizzato oltre due milioni di post presenti sui principali social network e contenenti le parole chiave d'interesse per la ricerca, pubblicati tra il 12 e il 14 febbraio 2021. Il risultato è stato inaspettato, perché il governo di Mario Draghi, appena 24 ore dopo il suo giuramento, gode del 68,34% di sentiment positivo da parte. Una percentuale elevata, che rispecchia l'ampia fiducia riposta dagli italiani nelle mani del nuovo presidente del Consiglio prima ancora che possa dimostrare le sue ben note capacità. Questa è una di quelle volte in cui il sentiment popolare rispecchia quello interno dei Palazzi e non è un risultato scontato. Il sentiment negativo di Mario Draghi, per la ricerca Spin Factor, si ferma al 31,66%.

L'analisi semantica dei post social comparsi su Twitter, Facebook e Instagram evidenzia come la parola chiave principale sia stata Draghi ma subito dopo c'è Conte. Una sorta di staffetta istituzionale anche sui social, influenzata dalla cerimonia di giuramento che si è conclusa con il passaggio della campanella e l'uscita da Palazzo Chigi del presidente del Consiglio dimissionario. L'analisi semantica, però, evidenzia anche un altro aspetto. Alle spalle dei due presidenti, quello entrante e quello uscente, si posizionano i ministri di Forza Italia, che sui social hanno riscosso un grande interesse da parte degli utenti.

" Dall'analisi, emerge la speranza che gli italiani ripongono nella preparazione e nella serietà di Mario Draghi. La partita del nuovo esecutivo si giocherà nell’immediato su istruzione e sanità, che sono gli argomenti più a cuore tra le oltre 2 milioni di parole che abbiamo analizzato, e, parallelamente, sui ristori economici e sul rilancio del Paese. La sfida è difficile, le critiche non mancano, ma la 'luna di miele' c’è e il nuovo Governo può sfruttarla per dare subito un’impronta e una marcia diversa rispetto al passato ", ha spiegato Tiberio Brunetti, fondatore e amministratore di Spin Factor.

L'analisi è stata presentata nella social room Diamo i numeri, un luogo di ritrovo virtuale all'interno del nuovo social network vocale ClubHouse, alla presenza del sen. Maurizio Gasparri di Forza Italia, il segretario di + Europa, Benedetto Della Vedova, la deputata del Pd, Anna Ascani. E poi ancora il direttore di Fanpage, Francesco Piccinini e il corrispondente da Bruxelles di Mediaset, Leonardo Panetta.