La bolla Vannacci si sgonfia ancora. E il leader di Fn imbarca pure Corona

L’ex generale con corona, inteso come Fabrizio, e spieghiamo subito. Tre anni fa al Bagno Biondetti, a Maria di Pietrasanta (Lucca), Roberto Vannacci forse pensava già di lasciare la Lega prima di entrarci ha presentato il suo libro «Il mondo al contrario» ed è andata proprio così. Autoproclamatosi di «vera destra», eletto a Bruxelles grazie alla Lega che allora aveva princìpi di destra ma ovviamente dopo qualche settimana non più, ha giurato che non avrebbe tradito la destra come altri politici hanno fatto con la sinistra, con la quale infatti gli onorevoli di Vannacci spesso hanno votato contro il governo di centrodestra.

Ieri al Bagno Biondetti Vannacci ha finto stupore prima dell’arrivo di Corona: «L’ho scoperto ieri per caso». L’intento è quello di sfruttare la visibilità di una figura che sui social fa grandi numeri, che faceva anche Vannacci ma che soprattutto dopo la netta sconfitta di Reggio Calabria non fa più. «Su Instagram», spiega l’analista politico Domenico Giordano, «la media giornaliera dei nuovi follower all’account è scesa da +1.039 a +721. Su Facebook la percentuale di coinvolgimento giornaliero è sceso dal 3,92% all’1,63, mentre la crescita giornaliera dei nuovi follower si è dimezzata».

Torniamo a ieri sera. Vannacci ha detto: «Stiamo scrivendo i 10 provvedimenti più importanti che approveremmo nei primi 100 giorni», e la sensazione è che possa prendersela con calma. «Se il centrodestra fa muro, abbiamo le nostre gambe». A fine comizio la stretta di mano con Corona, che dice: «Ho lanciato un movimento, su molte idee la pensiamo simile, su altre no ma se procedo come penso che potrei togliergli 2-3 punti del programma». Antonio Razzi ha detto che aspetta una chiamata dal generale.