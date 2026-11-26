Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, parteciperà ai funerali dell’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, in programma lunedì nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma. Sulle parole di De Gennaro contenute in una delle lettere scritte poco prima del suicidio, è intervenuta la premier Giorgia Meloni: “Le parole di De Gennaro ci colpiscono molto. Però io penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento sia aiutare le diverse procure che stanno lavorando su vari fronti su tutta questa vicenda perché si riesca a fare chiarezza. Non credo che il gioco delle tifoserie in questa fase sia quello che aiuta di più a dipanare una nebbia che va dipanata in tutta la vicenda che ruota attorno alla questione della strage di Via D’Amelio”.

Intanto è stata rinviata al 17 dicembre l’udienza davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta, che dovrà decidere sulle misure cautelari chieste per i 4 co indagati dell’ex prefetto, accusati di depistaggio aggravato alla mafia. L’udienza era fissata all’1 dicembre, ma i legali hanno chiesto un rinvio per l’enorme mole di carte da leggere. Il Riesame è stato investito del caso dopo che la Procura di Caltanissetta si è vista respingere dal gip la richiesta di misura per De Gennaro, poi morto suicida, dei suoi collaboratori Massimo Carnicelli, Donatella Peruzzi e Francesco Pacetto e del pentito Totuccio Contorno.

Intanto l’avvocato di Contorno, Salvino Greco, spiega all’AGI: “Sto valutando molto attentamente se denunciare i magistrati della Procura di Caltanissetta per avere rivelato l’indirizzo del mio assistito in violazione della legge”. Ancora: “Nemmeno io sapevo dove stesse - prosegue - e non l’ho mai saputo nemmeno per altri miei assistiti nella condizione di Contorno. Non puoi rivelare una località che è secretata. Bisogna capire da chi i magistrati abbiano avuto un’informazione che andava tenuta nascosta, questo lo vedremo”. Al momento il legale non ha ricevuto notizie di un trasferimento di ‘Totuccio’ per garantirne la sicurezza. “La moglie me lo avrebbe detto, comunque non sono cose che succedono nell’immediato” è la sua considerazione.