Meloni: sull'Ucraina coinvolgere Usa e G7. Tajani: "Inaccettabili le parole di Ben Gvir"

In audizione davanti alle commissioni congiunte di Camera e Senato, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e quello della Difesa Guido Crosetto fanno il punto sulle missioni internazionali dell'Italia e, inevitabilmente, sui principali scenari di crisi. Seguendo un filo che unisce Iran, Libano, Israele e Ucraina, entrambi parlano di un quadro "estremamente degradato" e in continua evoluzione, caratterizzato da focolai di tensione "profondamente collegati tra di loro". Al punto che Crosetto arriva a evocare "la minaccia atomica", che "avevamo relegato ai libri di storia" ma "sta tornando attuale".

L'audizione, per il titolare della Farnesina, è anche l'occasione per commentare le parole di Itamar Ben Gvir, il ministro ultra-nazionalista della Sicurezza del governo di Benjamin Netanyahu che dopo l'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma con l'accusa di sequestro di persona e tortura nei confronti degli attivisti della Flotilla ha detto che l'Italia "da Paese dello Stivale è diventato il Paese delle ciabatte". Parole che Tajani definisce "inaccettabili" e "non degne di un ministro". L'Italia, aggiunge il titolare della Farnesina "è un Paese amico di Israele", ma quanto detto da Ben Gvir "dimostra il livello politico e morale di questo signore". E a questo proposito, Tajani spiega che anche l'Italia nei prossimi giorni si muoverà per "raggiungere un consenso in Europa" così da sanzionarlo. Inoltre, il governo italiano è "pronto a valutare con i partner europei misure sui prodotti provenienti dagli insediamenti illegali" in Cisgiordania, perché "le violenze dei coloni sono inaccettabili". Una posizione, spiega, "condivisa con molti partner, a partire da Regno Unito, Francia e Germania".

Sul tavolo, ovviamente, c'è anche la guerra tra Russia e Ucraina. Con Tajani e Crosetto che respingono l'idea che la premier Giorgia Meloni sia stata esclusa dal vertice di Londra tra Francia, Germania e Regno Unito. "Non è l'Italia - dice il titolare della Farnesina - che decide i format e l'E3 non è nato stamattina, c'è sempre stato. Allo stesso modo siamo fuori dall'E4 sull'Iran per la questione nucleare". Insomma, "non c'è una volontà di autoescludersi, anzi è esattamente il contrario e l'Italia è favorevole a un formato a cinque con la Polonia". Gli fa eco Crosetto: "I partecipanti alle riunioni li decide chi le convoca. È come la formazione della nazionale, non è il giocatore che sceglie di partecipare". Inoltre, aggiunge Crosetto, "la posizione dell'E3 non è diversa rispetto a quella dell'Italia".

In verità, il format di Londra non convince affatto Meloni, come conferma Donald Tusk. "Ci siamo sentiti - dice in conferenza stampa il primo ministro polacco - è mi ha detto di non essere entusiasta dell'esistenza di questo formato". Esattamente come Tusk, che annuncia per i "prossimi giorni" un incontro sull'Ucraina nel formato E5.

E le perplessità di Meloni sul perimetro degli interlocutori emergono chiaramente nella bozza della risoluzione di maggioranza in vista delle comunicazioni alle Camere della

premier in programma domani. Nel testo filtrato nelle ultime ore, infatti, il governo si impegna a lavorare affinché le iniziative di pace per l'Ucraina siano "in coordinamento con gli Stati Uniti, la Nato e i partner del G7".