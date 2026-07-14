Morte Silvera, presi altri 6 latin king: c'è anche il trapper Reyomar

Altri sei giovani - un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni - sono stati arrestati dalla polizia, perché ritenuti, a vario titolo e in concorso tra loro, responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera (nella foto) commesso lo scorso 26 maggio vicino alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Si tratta di "affiliati" ai Latin King, una della bande sudamericane più temute e violente di Milano.

Tra questi anche il trapper Reyomar, all'anagrafe Oma Jair Rey Cordova, il "profeta" della gang. Ha 20 anni, origini peruviane e vive a Milano: sui social ha oltre 10mila followers e sulle copertine dei suoi album diffonde i simboli della gang latino americana: la corona d'oro e la scritta Por siempre reyes (per sempre re). Il trapper su Tik tok si firma reystreetbandana, su Instagram diffonde la sottocultura di strada con il nome di YO-REY o @r3yomar).

Sale così a otto, su 17 presunti responsabili, il numero di latinos identificati e portati a San Vittore: da identificare ne restano ancora nove.

Il provvedimento rappresenta un ulteriore sviluppo delle indagini condotte dalla Squadra mobile che avevano consentito, il 5 e il 9 giugno scorso, di sottoporre a fermo due indagati, ritenuti gli autori materiali dell'accoltellamento mortale. L'attività investigativa, sviluppata dalla sezione Criminalità Straniera attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e gli ulteriori approfondimenti, "hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'aggressione della gang" si legge in una nota della Questura di Milano. Secondo quanto emerso, il gruppo di latinos "avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli lungo i binari ferroviari.

Durante la fuga, la vittima sarebbe caduta a terra, venendo raggiunta e colpita ripetutamente con armi da taglio, per poi soccombere alle lesioni riportate". I provvedimenti sono stati eseguiti nelle province di Milano e a Monza, dove i sei destinatari sono stati rintracciati e arrestati.