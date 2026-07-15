Rogo nel palazzo in centro a Bruxelles. Sei morti e 2 feriti

È di 6 morti e 2 feriti il bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate al secondo piano dell'edificio e, nonostante siano state domate, si sono espanse fino a raggiungere i vani degli ascensori. Entrambe le cabine sono precipitate, ma la procuratrice del lavoro Valentina Marocchi non ha precisato se le vittime si trovassero all'interno, se siano rimaste schiacciate o cadute nel vano degli stessi ascensori. Due persone con ustioni sono state trasportate all'Ospedale Militare di Neder-over-Heembeek, mentre un vigile del fuoco colpito da un colpo di calore è stato soccorso sul posto, dove si sono recati nel pomeriggio anche il re Filippo e il primo ministro Bart De Wever.

Il sindaco di Bruxelles Philippe Close lo ha definito "il più grave incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni". L'indagine proseguirà nei prossimi giorni ed è atteso l'arrivo del perito per accertare le cause del rogo. L'identità delle vittime è ancora ignota, ma dovrebbe trattarsi di operai di origine belga, tra cui anche alcuni giovani, che stavano lavorando nella zona dei vani degli ascensori.

"Sono sconvolto dalla tragedia che si è consumata nel cuore della capitale. Il mio pensiero va di cuore alle vittime, ai loro cari e a coloro che sono ancora in attesa", ha scritto su X il ministro dell'Interno Bernard Quintin.