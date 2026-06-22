Niente truppe in Iran. Così Donald ha perso (senza combattere) la guerra post-eroica

Sia chi critica, sia chi apprezza l'"accordo" di Trump che difficilmente può essere definito un accordo pieno, rimanendo infatti vago sui punti chiave sta accuratamente evitando di menzionare il fattore cruciale che ha determinato l'abbandono di quella che avrebbe potuto essere l'ultima guerra tra Stati Uniti e Iran.

Quando l'ultima, ma probabilmente non definitiva, guerra contro l'Iran è iniziata il 28 febbraio 2026, le prime vittime, per una volta, non sono state innocenti spettatori, bensì i governanti e i carnefici dell'Iran: il dittatore supremo Ali Khamenei, il capo di Stato maggiore generale delle forze armate iraniane Abdolrahim Mousavi, il ministro della Difesa Aziz Nasirzadeh, il capo della ricerca e sviluppo Hossein Jabal Amelian, il suo predecessore, il generale di brigata Reza Mozaffari Nia, il ministro dell'Intelligence, il suo vice per gli affari israeliani Yahya Hosseini Panjaki, alcuni altri funzionari, nonché il privato cittadino Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei ma assolutamente non idoneo alla carica di leader supremo che è decisamente non ereditaria , il quale non è stato più visto né sentito dopo il bombardamento ed è, se ancora in vita, gravemente mutilato.

La furiosa risposta dell'Iran è stata il lancio di primitivi missili balistici. Non solo contro Israele e le basi statunitensi, ma anche contro semplici passanti: dei 1.471 missili lanciati dal 28 febbraio al 20 aprile, circa 650 erano diretti contro Israele, 563 sono caduti nel territorio degli Emirati Arabi Uniti, che da tempo sostengono l'economia in rovina dell'Iran, 265 sono caduti in Kuwait, dove sono di stanza alcuni velivoli statunitensi ma che ha sempre aiutato l'Iran, 215 hanno colpito il Qatar, che condivide il suo vasto giacimento di gas naturale con l'Iran, 194 hanno colpito il Bahrein, principale base regionale della Marina degli Stati Uniti, e 135 erano diretti contro l'Arabia Saudita, nonostante la sua totale neutralità.

Mentre l'Iran ha attaccato con imprecisione, gli Stati Uniti e Israele hanno fatto affidamento su una precisione estrema per distruggere impianti sotterranei di assemblaggio di missili, lanciatori, depositi di carburante per razzi e impianti di miscelazione frutto di anni di spese ingenti, finanziate in gran parte dalla distrazione dei fondi urgentemente necessari per garantire l'approvvigionamento idrico e la produzione elettrica. Di conseguenza, lo scorso inverno e fino a marzo, quando è iniziata la guerra, si è dovuto bruciare mazout, un olio residuo terribilmente inquinante, per impedire alla popolazione di Teheran di congelare.

Il regime era quindi sull'orlo di un collasso sistemico alla vigilia della guerra, ma ora è stato salvato dal modo in cui la guerra è stata combattuta e non combattuta. La decapitazione di massa del 28 febbraio ha permesso agli ufficiali sopravvissuti delle Guardie Rivoluzionarie di prendere il controllo a Teheran, proprio come fecero le SS a Berlino dopo la morte di Hitler il 30 aprile 1945, uccidendo senza pietà chiunque volesse arrendersi fino all'arrivo delle truppe russe due giorni dopo.

Ma questa volta nessuna truppa si stava avvicinando a Teheran, una missione davvero impossibile. Se anche solo un decimo della popolazione sostenesse ancora il regime e molti di loro sono stipendiati nell'esercito, nella polizia, nelle milizie part-time, nelle Guardie Rivoluzionarie e nelle fondazioni Bonyad che controllano gran parte dell'economia sarebbe sufficiente per dare inizio a una lunga stagione di guerra urbana. Nessuno aveva mai nemmeno accennato a un piano di invasione del genere, quindi non c'era alcuna giustificazione per l'isteria preventiva da "truppe sul campo" manifestata a gran voce sia dai circoli isolazionisti più remoti che dallo staff del vicepresidente alla Casa Bianca. Come si è poi scoperto, tuttavia, l'isteria generata da piani di invasione del tutto immaginari ha avuto conseguenze molto reali, che di fatto hanno determinato l'esito della guerra fino a oggi.

Per comprendere come i timori riguardo a un evento che non si è mai verificato abbiano portato a una vera e propria sconfitta, occorre tornare all'azione militare avvenuta poco prima dell'inizio dei bombardamenti del 28 febbraio. Circa 3.000 paracadutisti della forza di pronto intervento dell'82esima divisione aviotrasportata furono inviati nel Golfo, per unirsi ai cinquemila marines dell'11esima e della 31esima unità già presenti sul posto.

Erano più che sufficienti per contrastare la risposta, del tutto prevedibile e prevista delle Guardie Rivoluzionarie ai bombardamenti, che consisteva nel tentativo di bloccare il flusso di petroliere e navi lungo gli stretti canali navigabili del Golfo Persico. Le Guardie Rivoluzionarie non potevano attaccare le petroliere e le navi portarinfuse con le loro navi da guerra. Potevano invece mettere in pericolo la navigazione lanciando mine marine da qualsiasi dhow tradizionale o peschereccio, e persino attaccando le petroliere di passaggio con i loro missili anticarro. Abbastanza per indurre le compagnie assicurative a sospendere la copertura, interrompendo così le forniture dal Golfo Persico all'economia mondiale.

È qui che le truppe aviotrasportate e i marines si sarebbero potute rivelare estremamente efficaci, grazie alla disponibilità di un ampio trasporto in elicottero per occupare posizioni per ore o giorni sulle isole disabitate del Golfo Persico e sui tratti costieri deserti, al fine di mettere in sicurezza i canali navigabili vicini, e di un ampio supporto aereo tattico a pochi minuti di distanza, per ridurre al minimo i rischi di combattimento.

Mettendole in azione, gli Stati Uniti sarebbero in grado di impedire qualsiasi spedizione di petrolio dal terminale petrolifero iraniano sull'isola di Kharg e dai suoi terminali minori a Qeshm e Jask sull'Oceano Indiano oltre il Golfo, tagliando così fuori la maggior parte dei proventi delle esportazioni petrolifere dell'Iran, mentre quelle stesse forze di terra e aeree potrebbero ridurre al minimo qualsiasi interferenza con le petroliere e le navi portarinfuse in transito dall'Iraq, dal Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita verso l'Oceano Indiano, riducendo al minimo l'impatto della guerra sui mercati globali delle materie prime.

Tuttavia, quando il primo ministro israeliano Netanyahu ha accolto con sorpresa e soddisfazione la decisione di Trump di unirsi all'operazione e assumere il comando dell'offensiva, non pensava di stringere un'alleanza con una potenza più debole, che lo avrebbe deluso. A quel punto, il 28 febbraio 2026, un totale di 1.150 soldati israeliani e agenti di sicurezza locali erano stati uccisi dall'inizio della guerra, il 7 ottobre 2023: l'equivalente di 39.100 soldati statunitensi morti, dato il rapporto demografico di 1:34. Netanyahu, che era già ampiamente impopolare, non subì alcuna ripercussione politica per la perdita di oltre mille soldati, ma 1.150 caduti in azione avrebbero rapidamente posto fine alla presidenza Trump tramite un rapido impeachment con un numero sufficiente di voti repubblicani, tra vaste proteste di massa da costa a costa.

Quindi questa guerra combattuta da un presidente indeciso non solo ha permesso ai peggiori nemici dell'America di uscirne vincitori nonostante politiche nazionali assolutamente disastrose, tecnologia missilistica primitiva e operazioni militari

maldestre, ma ha anche ridotto la potenza militare statunitense ai livelli europei, poiché le truppe che non possono essere messe a rischio in combattimento nemmeno per ottenere grandi vantaggi hanno scarso valore militare.