Se la sinistra rimuove le sue bombe

A sinistra hanno la memoria corta quando si parla di concedere le basi militari agli americani.

Dopo aver accusato per settimane il governo Meloni di partecipare indirettamente alla guerra in Iran concedendo l'utilizzo di Sigonella per gli attacchi degli Stati Uniti è arrivata la smentita da Donald Trump in persona che se l'è presa con la premier proprio per non aver permesso l'uso delle basi italiane per i bombardamenti nella Repubblica Islamica dell'Iran. Dopo le parole del Segretario generale della Nato Mark Rutte ("dall'Italia sono partiti 500 voli verso l'Iran"), la sinistra italiana è tornata a puntare il dito contro il governo venendo però di nuovo smentita nei fatti dal ministro della Difesa Guido Crosetto che ha spiegato: "Sono state autorizzate solo attività tecniche e logistiche".

Eppure, quando al governo c'erano i partiti progressisti, le basi italiane sono state concesse non solo per usi logistici ma anche militari.

Senza andare troppo indietro nel tempo, durante il governo D'Alema nel 1999 l'Italia concesse l'uso delle basi per i bombardamenti sulla Jugoslavia di Milosevic mentre, durante il secondo governo Prodi dal 2006 al 2008, oltre ad aver autorizzato l'allargamento della base Usa Dal Molin, si è continuato il supporto alla missione Isaf in Afghanistan con l'utilizzo delle basi sul territorio italiano. Il governo Renzi autorizzò invece l'uso di Sigonella ai droni americani per operazioni contro l'Isis in Nord Africa, mentre Gentiloni consentì il supporto logistico dalle basi di Aviano e Sigonella durante l'attacco americano in Siria nel 2017.

Alla luce di questi precedenti diventa difficile per la sinistra essere credibile quando accusa il governo Meloni di aver concesso le basi militari agli Stati Uniti per attaccare l'Iran.

Anche perché, alla prova dei fatti, con il governo di centrodestra sono decollati aerei dal territorio italiano solo per finalità logistiche mentre, quando governava la sinistra, sono avvenuti veri e propri attacchi militari. Giova ricordarlo per chi sembra avere la memoria corta.