Ceuta, Sanchez alza lo scontro e minaccia l’Italia: “Stop controlli alle frontiere entro 48 ore o prenderemo misure proporzionate”

La tensione tra Italia e Spagna resta altissima. Madrid ha minacciato ritorsioni nei confronti del governo Meloni se non ripristinerà in pieno il trattato di Schengen. La minaccia è arrivata attraverso una durissima nota diffusa in mattinata dall’esecutivo guidato dal premier socialista Pedro Sanchez che oggi ha presieduto una riunione di coordinamento, in videoconferenza dalla residenza La Mareta alle Canarie, sulla situazione attuale a Ceuta

“La misura adottata dal Governo italiano è ingiusta, contraria agli interessi dell’Ue e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola”, recita la nota. Sanchez ha chiesto il ripristino totale della libera circolazione entro domenica o verranno adottate misure “proporzionate”.

La nota ufficiale

“Il primo agosto il governo italiano ha reintrodotto i controlli di frontiera con la Spagna, influenzando la mobilità di migliaia di passeggeri e generando incertezza legale nel pieno periodo estivo. Questa misura, senza precedenti nella storia recente, è stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomentazioni fallaci che non rispettano né il Codice delle frontiere Schengen né la verità”.

Dopo l’invasione di Ceuta, l’Italia aveva chiuso le frontiere con la Spagna, sospendendo di fatto per un mese il trattato di Schengen.

“Il Governo ha deciso di sospendere temporaneamente il regime di libera circolazione previsto da Schengen nei collegamenti marittimi e aerei con la Spagna, reintroducendo i controlli di frontiera. Si tratta di una misura straordinaria, adottata per tutelare la sicurezza nazionale e prevenire possibili ripercussioni per la nostra Nazione. La misura sarà mantenuta in vigore solo per il tempo necessario, con particolare attenzione a limitare qualsiasi impatto sui flussi turistici estivi”, aveva rivendicato la premier Giorgia Meloni, assicurando che “parallelamente, l’Italia è pronta a sostenere ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole necessaria per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell’Unione e affrontare con determinazione la situazione in corso. Difendere i confini significa difendere la sicurezza dei cittadini, contrastare l’immigrazione irregolare e colpire le reti criminali che trafficano esseri umani”.