Sondaggio: Lega stabile, scende il Pd e Italia Viva crolla al 2,1%

Lega e centrodestra sostanzialmente stabili, Partito Democratico e maggioranza giallorossa di centrosinistra che, invece, perde colpi. È questa la fotografia scattata dall'ultimo sondaggio di Ixè per Cartabianca, il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer su Rai Tre.

Venendo ai volumi elettorali delle singole formazioni, la Lega di Matteo Salvini conferma la propria leadership nella graduatoria dei gradimenti e per la prima volta dopo alcune settimane di tendenza negativa non cala nelle preferenze, confermandosi al 24,6% delle intenzioni di voto.

Quattro punti percentuali dietro ecco il Partito Democratico: i dem di Nicola Zingaretti, alle prese con le beghe di governo con grillini e renziani, cede quattro decimi di punto rispetto al precedente sondaggio del medesimo istituto demoscopico, calando al 21,6% dei favori.

Terzo gradino del podio per il Movimento 5 Stelle, che fa registrare una performance positiva: i pentastellati, infatti, guadagnano tre decimi di punto e si portano così dal 16,9% al 17,2%, che è sostanzialmente quanto si portarono a casa alle Europee del maggio scorso, ma pur sempre la metà del 33% e rotti delle Politiche del 4 marzo 2018.

Dunque Fratelli d'Italia di Giorgi Meloni, che prosegue nella scalata e nell'inseguimento ai cinque stelle: FdI, infatti, prende lo 0,5% in una settimana, salendo dal 14,2% al 14,7% dei consensi.

Poi Forza Italia di Silvio Berlusconi: gli azzurri cedono lo 0,3%, ma si mantengono sopra al 7%, per l'esattezza al 7,2% dei favori.

Positiva la prestazione dell'eventuale coalizione di un centrodestra a tre unito, visto che l'alleanza Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia peserebbe per il 46,5% nelle urne.

Venendo invece al centrosinistra, o meglio alla sinistra, La Sinistra passa dal 3% tondo-tondo al 2,5%, mentre sale dello 0,4% - dall'1,8 al 2,2 – Europa Verde.

E Italia Viva? Malissimo. Il partito di Matteo Renzi è in crisi nera e secondo il sondaggio di Ixè la formazione centrista dell'ex rottamatore crolla di mezzo punto percentuale sprofondando al 2,1% dei favori.

In calo anche Azione di Carlo Calenda, che cede lo 0,2% e passa dal 2% all'1,8%. Poi Più Europa di Emma Bonino, all'1,6% (la scorsa settimana era al 2,1%).

Tutti gli altri partiti messi assieme rappresentano il 4,5% dell'elettorato italiano, mentre è "preoccupante" l'ultimo dato raccolto dal sondaggio: il 41% del campione si dice indeciso o intenzionato a non votare. E il 40% della popolazione elettorale che si esprime in questo modo è un enorme campanello d'allarme per la politica tricolore.