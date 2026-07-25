Sorprende rapinatore in casa, lo ferisce a coltellate

Sorprende un ladro col volto travisato in casa e, al culmine di una violenta colluttazione, lo ferisce con un coltello da cucina. È accaduto giovedì sera a Ramacca, nel Catanese, in una zona in cui, negli ultimi mesi, si sono registrati diversi furti e dove la tensione tra i residenti è ormai palpabile. Secondo una prima ricostruzione, il proprietario, un 50enne del posto, si è trovato davanti l’intruso incappucciato. Ne è nato un corpo a corpo violento, in cui entrambi sono rimasti feriti: il 50enne in maniera lieve, mentre il ladro, un 37enne dell’Est Europa, con precedenti, è stato ferito gravemente con un coltello da cucina. Il malvivente è riuscito a fuggire, ma la sua corsa è durata poco: i carabinieri di Palagonia lo hanno individuato non distante dall’abitazione che voleva svaligiare. Ferito e sotto shock, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale a Caltagirone, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. È piantonato perché in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. In ospedale, a Militello, anche il proprietario di casa, un 50enne di Ramacca, che ha riportato lievi ferite ed è scioccato per quanto accaduto. I militari dell’Arma della Stazione di Ramacca hanno effettuato i primi accertamenti nella casa per ricostruire la dinamica, ed è intervenuta la Sezione Investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Catania per i rilievi tecnici. La procura di Caltagirone ha aperto un’inchiesta. Si vuole accertare se il proprietario abbia agito esclusivamente per difendersi dall’aggressione o vi siano elementi che possano configurare un eccesso colposo. Un nodo che torna a intrecciarsi con il dibattito sulla legittima difesa, riacceso negli ultimi giorni da episodi analoghi. La stessa sera, nella vicina contrada Monaci, si sarebbero verificati dei furti. Secondo testimonianze, qualcuno avrebbe sparato in aria per intimidire i malviventi. Segnali di cittadini esasperati, che temono non solo il furto o l’aggressione, ma anche di ritrovarsi indagati per essersi difesi.