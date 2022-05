Strage nella scuola elementare. "Morti 14 bimbi e una maestra"

Quindici morti, quattordici bambini e un insegnante, oltre a diversi feriti. L'America è sotto shock per l'ultima drammatica tragedia legata alle armi da fuoco, un bilancio sconvolgente che arriva a soli dieci giorni dal massacro di Buffalo, quando un suprematista bianco è entrato in un supermercato e ha ucciso 10 persone. Questa volta teatro della sparatoria è una scuola elementare del Texas, e la mente corre immediatamente al ricordo di quanto avvenuto alla Sandy Hook Elementary School del Connecticut, dove nel dicembre del 2012 il ventenne con problemi mentali alle spalle Adam Lanza uccise 26 persone, tra cui 20 bambini, con un fucile d'assalto. Incidente in seguito al quale l'allora presidente Barack Obama tento', inutilmente, di far passare in Congresso una stretta su pistole e fucili. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha riferito che il killer della Robb Elementary School nella cittadina di Uvalde, circa 130 km a ovest di San Antonio, e' uno studente 18enne della Uvalde High School.

«Ha sparato e ucciso, in modo orribile e incomprensibile, 14 studenti e un insegnante», ha continuato, spiegando che il giovane è «deceduto». «Si ritiene che gli agenti che hanno risposto alla sparatoria lo abbiano ucciso«, ha detto ancora nel corso di una conferenza stampa. Anche il presidente americano Joe Biden è stato informato e segue gli sviluppi.

Mentre un portavoce dell'ufficio dello sceriffo della contea ha detto che un solo giovane armato, identificato come Salvador Ramos, e' entrato nella scuola e ha iniziato a sparare. La scuola è stata immediatamente messa in lockdown, e anche la Houston Field Division del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives sta assistendo nelle indagini. I media hanno riferito che il 18enne, che viene da Uvalde, è arrivato in auto nella Robb Elementary School armato con una pistola e probabilmente un fucile intorno all'ora di pranzo, poi ha abbandonato il veicolo. Prima di aprire il fuoco avrebbe anche sparato e ucciso sua nonna. Durante lo scambio di colpi di arma da fuoco sono rimasti feriti pure due agenti della polizia, ma non sarebbero gravi. Il bilancio però, già tragico, potrebbe aggravarsi ancora.

Ad ora l'Uvalde Memorial Hospital ha confermato su Facebook che 13 bambini sono stati ricoverati e due sono deceduti subito, al loro arrivo nella struttura. La University Health di San Antonio, da parte sua, ha spiegato che due pazienti, un bambino e un adulto, sono stati trasferiti nella struttura: una donna di 66 anni si trova in condizioni critiche, mentre non si sa ancora in che condizioni sia il minore. Il sindaco di Uvalde Don McLaughlin ha commentato la sparatoria a caldo con Abc News dicendo che «questa è una situazione molto brutta», ma prima di rilasciare qualsiasi ulteriore informazione ha voluto contattare i genitori delle vittime. I video pubblicati sui social media hanno mostrato adulti e bambini che correvano fuori dalla scuola, dove sono iscritti circa 600 studenti. Alcuni genitori, invece, sono stati visti correre verso l'istituto nell'estremo tentativo di raggiungere i figli, prima che la polizia chiudesse l'area con delle barricate.