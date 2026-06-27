Lo Stretto e Hezbollah: ecco le due trappole per il governo Meloni in caso di intervento

Lo Stretto di Hormuz da una parte e il Libano dall'altra. Sono i due pantani in cui l'Italia rischia di ritrovarsi impelagata se affronterà senza troppe cautele le voragini lasciate aperte dall'intervento Usa in Iran e da quello d'Israele nel paese dei Cedri. In entrambi le situazioni affrontiamo un contesto negoziale post-conflitto definito da accordi non chiari. E rischiamo di trovarci nel mirino di contendenti pronti a considerarci i nuovi nemici.

IL BUCO NERO DI HORMUZ

La partecipazione allo sminamento di Hormuz è stata deciso nelle conferenze di Parigi e Londra organizzate dal presidente francese Emmanuel Macron e dall'ex premier britannico Keir Starmer nel contesto delle iniziative dei cosiddetti "volenterosi europei". Il ruolo di comando militare della missione resterà dunque nelle mani di Londra e Parigi. E questo nonostante l'Italia disponga di mezzi e capacità tecniche ben superiori. La flotta di 8 cacciamine classe Gaeta (con scafo in vetroresina non magnetico, sonar avanzati, droni e mezzi guidati via cavo) fa dell'Italia la nazione capofila nello sminamento marittimo. Un primato garantito dall'esperienza acquisita tra il 1987 e il 1988 durante la prima campagna di Hormuz. Mezzi e capacità non ci preservano però dai rischi. Il principale è legato all'incerto cessate il fuoco disegnato dal Memorandum firmato da Usa e Iran. I comandi militari di Teheran continuano a ribadire la propria autorità sullo Stretto e il diritto a imporre futuri pedaggi. Il contenzioso potrebbe riaccendere le ostilità durante una missione di sminamento destinata a durare non meno di sei mesi. Ma poi vi sono rischi più tecnici. A Hormuz l'Iran ha posato dai mille ai seimila ordigni tra cui mine di fondale attivate da magnetismo, rumore, pressione o sensori acustici. Mine di cui non esiste una mappatura con molti esemplari già alla deriva. Dunque lo sminamento richiederà ricerche lente e sistematiche con sonar, veicoli filoguidati e droni che renderanno i cacciamine assai vulnerabili. Una condizione resa più rischiosa dai droni e dai barchini lanciamissili con cui i pasdaran pattugliano lo Stretto. Rischi a cui si aggiungono le false e improvvide dichiarazioni del Segretario della Nato Mark Rutte sull'utilizzo delle nostre basi da parte degli aerei Usa impegnati nei bombardamenti dell'Iran. Dichiarazioni che ci hanno automaticamente inseriti nella lista dei nemici dei pasdaran.

LIBANO, IL PARADOSSO DEL DISARMO

Il paradosso del disarmo di Hezbollah è scritto nei numeri. E la sostituzione di Unifil con una missione franco-italiana non lo cancellerà. Il 31 per cento della popolazione libanese è di religione sciita. Conseguentemente un terzo dell'esercito libanese è composto da militari che condividono la fede del Partito di Dio. Ma a far la differenza sono le armi. Hezbollah, nonostante i colpi inferti da Israele, ha ancora tra i 40/50mila combattenti attivi e altrettanti riservisti dotati di decine di migliaia di missili e droni. Oltre a una struttura ben radicata e un'impenetrabile rete di tunnel. Questo ne fa una forza molto più potente rispetto ad 80mila militari male armati e ancor meno motivati. Tutto ciò ha trasformato Unifil in una missione impossibile. I caschi blu non hanno mai avuto (anche per preservarne l'incolumità) il mandato di disarmare il Partito di Dio, ma solo quello di chiedere all'esercito il sequestro delle loro armi. Da qui l'evidente rischio di sostituirsi all'Onu. Facendolo Italia e Francia rischiano, nella migliore delle ipotesi, di ritrovarsi nello stesso pantano. Volendo imporre il disarmo rischiano, invece, di contrapporsi ad una milizia che manco Israele è mai riuscito a sconfiggere.

L'alternativa è attendere il riarmo e l'addestramento delle Forze Libanesi promessi da Washington nell'ambito degli accordi con Israele e governo di Beirut. Un'eventualità che - nelle più ottimistiche previsioni - non richiederà meno di cinque anni.