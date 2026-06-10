Stupro di gruppo in discoteca. Caccia a quattro ragazzi italiani

Nella notte tra il 22 e il 23 maggio, una studentessa spagnola di 20 anni, a Milano per uno stage universitario Erasmus, ha vissuto un incubo. Fuori dalla discoteca "The Beach" di via Corelli, periferia est della città, è stata vittima di una violenza sessuale da parte di un gruppo di coetanei italiani. La denuncia, formalizzata dopo le cure ricevute alla Clinica ginecologica Mangiagalli e l'ascolto protetto in questura, ha attivato il Codice rosso" della Procura di Milano. A distanza di quasi tre settimane, il fascicolo aperto a carico di ignoti dal pool specializzato in reati di violenza di genere, coordinato dall'aggiunto Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro, è al centro di un'indagine rapida e meticolosa. La Squadra Mobile di Milano, guidata dal dirigente Alfonso Iadevaia, sta lavorando senza sosta su più fronti per assicurare i responsabili alla giustizia. Quattro o cinque giovani uomini, secondo il racconto della vittima e della sua amica presente quella sera, avrebbero approfittato della situazione per trascinare la ragazza in un'area isolata vicino al locale e poi all'interno di un'auto. Ciò che rende particolarmente ottimistiche le prospettive investigative è l'elevata densità di sistemi di videosorveglianza nella zona, molti ad alta definizione. Le telecamere esterne e interne della discoteca "The Beach", integrate con quelle comunali e private delle attività circostanti, hanno catturato movimenti, volti, veicoli e sequenze temporali con un dettaglio impressionante.

Gli investigatori stanno analizzando frame dopo frame: modelli di auto, targhe parziali o complete, abbigliamento, tratti somatici. "Non hanno scampo", è il messaggio che emerge dagli ambienti investigativi. Anche chi ha tentato di occultare il volto o di muoversi nell'ombra verrà probabilmente identificato grazie al cross-matching con altri sistemi e al riconoscimento facciale supportato da software avanzati.

Parallelamente, l'analisi delle celle telefoniche sta fornendo un quadro prezioso.

I tabulati delle utenze agganciate alle celle della zona nell'orario dell'aggressione permetteranno di restringere il cerchio sui sospettati, incrociando dati con le immagini video. Testimonianze di altri presenti nel locale, inclusa quella dell'amica della vittima, stanno ulteriormente arricchendo il mosaico probatorio.