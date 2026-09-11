“Subita irruzione dopo post su convegno no vax”. La denuncia del Pd Lombardia

Il gruppo regionale Pd Lombardia sui social denuncia una irruzione dentro Palazzo Pirelli dopo la pubblicazione di un post di denuncia su un convegno della galassia no vax.

“Abbiamo subito un’irruzione. Dentro Palazzo Pirelli. Ai nostri piani. Dopo il nostro post di denuncia sul convegno della galassia no vax promosso dal leghista Emanuele Monti, al quale ha partecipato anche il capogruppo di Fratelli d’Italia Christian Garavaglia, una trentina di persone sono salite fino ai nostri uffici. Sono arrivate in gruppo, urlando, aggredendo verbalmente i collaboratori presenti e prendendosela con chiunque si trovassero davanti. Sono venute a cercarci”.