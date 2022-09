Sullivan ammonisce Mosca sul nucleare: "Se lo userà, reagiremo con fermezza"

Se la Russia userà l'arma nucleare in Ucraina, gli Stati Uniti e gli alleati risponderanno «con fermezza». A lanciare un nuovo avvertimento a Mosca è il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan, mentre aumentano le preoccupazioni sulla possibilità che Vladimir Putin dia realmente seguito alle sue minacce. «Abbiamo comunicato direttamente, privatamente, e ad altissimi livelli al Cremlino che l'uso di armi nucleari avrà conseguenze catastrofiche per la Russia, che gli Usa e gli alleati risponderanno in modo risoluto. E siamo stati chiari e specifici su quello che ciò comporterà», ha spiegato il consigliere del presidente americano Joe Biden in un'intervista alla Cbs.

«Siamo pronti ad ogni evenienza e faremo tutto il possibile per evitare che Mosca usi l'atomica», ha poi proseguito, sottolineando come lo zar russo abbia «agitato la carta nucleare in diversi momenti del conflitto», ed è una questione che l'amministrazione Usa «prende sul serio perché è di assoluta serietà: il possibile uso di armi nucleari per la prima volta dalla seconda guerra mondiale». Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha affermato di non essere sicuro che Putin stia bluffando riguardo le minacce atomiche: «Forse prima è stato un bluff, ora potrebbe essere una realtà - ha detto - Vuole spaventare il mondo intero». E per l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, «è certamente un momento pericoloso perché l'esercito russo è stato messo all'angolo e la reazione di Putin - che paventa l'uso di armi nucleari - è molto grave». «Quando le persone dicono che non è un bluff bisogna prenderle sul serio», ha precisato.

In ogni caso la minaccia del nucleare non modificherà' il supporto di Washington e dei suoi partner nei confronti di Kiev: gli Stati Uniti «continueranno a sostenere l'Ucraina nei suoi sforzi per difendere il paese e la democrazia», ha assicurato Sullivan, mentre sulle eventuali nuove sanzioni ha ribadito quanto dichiarato dai leader del G7 venerdì, ossia che «ci saranno ulteriori misure restrittive contro Mosca e contro entità e società non russe che supportano la macchina da guerra russa o i referendum farsa». Il Washington Post, intanto, ha rivelato nei giorni scorsi che la diplomazia americana sta mettendo in guardia da mesi la leadership di Mosca sulle gravi conseguenze che seguirebbero all'uso di un'arma nucleare. Il presidente Biden, da parte sua, la settimana scorsa si è limitato ad affermare in un'intervista a Cbs che il suo messaggio a Putin se avesse preso in considerazione l'uso di armi nucleari è: «Non farlo». E che la reazione americana sarebbe «consequenziale», ma dipenderebbe «dalla portata di ciò che fanno». I servizi segreti Usa, tuttavia, non hanno colto finora alcun preparativo dei russi per attivare l'arsenale atomico.

Intanto a Kiev sono arrivate le nuove armi americane. L'Ucraina ha ricevuto i sistemi di difesa antiaerea Nasams previsti dall'ultimo pacchetto di aiuti approvato da Washington. Lo ha annunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Cbs. «Abbiamo assolutamente bisogno che gli Stati Uniti mostrino leadership e trasferiscano sistemi di difesa aerea in Ucraina», ha affermato Zelensky, «voglio ringraziare il presidente Biden e il Congresso per la decisione positiva che è già stata approvata. Abbiamo ricevuto i Nasams». Tuttavia il presidente ucraino ha sottolineato che il numero di batterie ricevute non sarà sufficiente per proteggere le infrastrutture civili, le scuole, gli ospedali, le università e le case dagli attacchi russi. «Abbiamo bisogno di sicurezza per invogliare i nostri ucraini a tornare a casa. Se è sicuro, verranno, si stabiliranno, lavoreranno qui e pagheranno le tasse, quindi non avremo un deficit di 5 miliardi di dollari nel nostro bilancio. Questo sarà positivo per tutti», ha spiegato il presidente ucraino.