Suv in fuga a 180 all'ora dal posto di blocco. E l'agente l'ha affiancato prima di cadere

Andavano a 180 chilometri all'ora, almeno, il vigile di Milano Francesco Imprezzabile e l'Audi Q8 in fuga che stava inseguendo, guidata da Genti Berisha, cittadino albanese di 26 anni. Nella serata di lunedì la moto dell'agente è poi andata fuori strada e il 39enne è rimasto ucciso nella caduta. "Io non l'ho toccato - ha detto in lacrime Berisha, che è in carcere, al suo legale, l'avvocato Fabrizio Cardinali -. All'alt ho accelerato e ho superato altre macchine. Non ho più visto nessuno. Non mi sono accorto di nulla". Il 26enne ha alcuni precedenti di polizia ma nessuna condanna definitiva. Nel 2025 è stato arrestato in patria in un'inchiesta della Procura di Brescia su un traffico di cocaina.

Oggi il pm Francesca Crupi inoltrerà al gip la richiesta di convalida dell'arresto e di misura cautelare per Berisha, che è stato arrestato per fuga pericolosa ed è indagato per omicidio stradale. L'agente della polizia locale, ad altissima velocità, in curva su una stradina di campagna appena fuori Milano avrebbe perso il controllo della moto, mentre tentava di fermare il suv sospetto con a bordo altre tre persone non identificate oltre all'arrestato. Gli accertamenti sull'esatta dinamica sono in corso. La velocità della moto della vittima emerge da una delle prime relazioni tecniche dell'inchiesta. Da una prima ricostruzione, il 26enne ha visto il posto di blocco e ha invertito la marcia. La manovra ha fatto scattare l'inseguimento di Imprezzabile e dei suoi colleghi. Una telecamera inquadra il momento esatto in cui la moto guidata dal vigile affianca l'auto, l'alt risulta esplicito attraverso l'uso "di strumenti sonori e lampeggianti", si legge negli atti del fascicolo. Nessuna altra immagine restituisce quanto accade dopo, la moto che perde aderenza "in una curva stretta, su una strada con una sola corsia per senso di marcia". I colleghi poco dietro vedono solo il mezzo di servizio a terra, l'agente in fin di vita e il tachimetro fermo sui 180 chilometri orari, il che indica almeno una velocità pari o superiore per il suv in fuga. Sull'indagato non saranno eseguiti esami tossicologici, non essendoci stato un incidente tra l'Audi e la moto dell'agente rimasto ucciso.

Per la morte di Imprezzabile a Milano sarà proclamato il lutto cittadino, lo ha comunicato ieri il sindaco Giuseppe Sala. "Il comandante dei vigili - ha detto il sindaco - andrà dalla famiglia perché vogliamo capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano, stiamo vedendo dove e quando, ancora non lo sappiamo".

L'agente morto in servizio è stato inoltre ricordato a Foggia dal comandante generale della Guardia di finanza, il generale di Corpo d'armata Andrea De Gennaro, durante la cerimonia per il 252esimo anniversario dell'istituzione del Corpo.