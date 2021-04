Terrore per il calciatore Smalling. Rapina in villa davanti ai familiari

Roma. Pistole alla mano, rapinano il difensore della As Roma Chris Smalling, 31 anni.

Notte di terrore in casa del giocatore inglese in una villa sull'Appia Pignatelli. Sono le 5 del mattino quando Christopher Lloyd Smalling, «Chris», assieme alla moglie, la modella Sam Cooke, viene svegliato di soprassalto dal frastuono della finestra divelta.

Sono in tre i rapinatori, coperti da cappucci e armati fino ai denti. Parlano italiano. «Apri la cassaforte o finisce male» urlano. I banditi sfondano una grata di ferro e il vetro che li porta direttamente in camera da letto. Con il giocatore di origini giamaicane, oltre alla moglie, c'è il figlio di due anni, la madre e la sorella. Tutti costretti a stendersi a terra mentre Smalling apre il caveau. All'interno tre orologi Rolex d'oro, 300 euro, gioielli della donna.

I tre arraffano il bottino e fuggono. Ancora sotto choc, Smalling telefona al 112. Gli agenti ricostruiscono i particolari dell'incursione a mano armata. Arrivano anche gli esperti della polizia scientifica per i rilievi all'interno e all'esterno dell'abitazione. Si cercano tracce che possano portare alla banda di rapinatori, gente esperta secondo gli inquirenti, che conosce bene la villa occupata dalla famiglia inglese.

Smalling, letteralmente provato dall'irruzione, ha preferito disertare gli allenamenti previsti per ieri a Trigoria e restare accanto ai suoi cari. A disposizione degli investigatori della squadra mobile le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, soprattutto quelle puntate verso la strada e che potrebbero fornire indicazioni sul mezzo usato per la fuga. Solidarietà da ogni parte del mondo attraverso i social.

La società AS Roma, in un comunicato, rassicura sulle condizioni di salute del giocatore: «Tanta paura ma fisicamente sta bene».

Il connazionale Marcus Rashford del Manchester United posta: «Mi dispiace svegliarmi con queste notizie - scrive su Twitter -. Non posso immaginare come tu possa sentirti, spero che voi stiate bene». Anche la giornalista di Rai Sport Paola Ferrari è stata rapinata nella stessa villa nel 2018. «Turbata dalla rapina con sequestro subita da Smalling - scrive - nella stessa casa dove sono stata rapinata. Ho deciso di mettere in rete le immagini di quei momenti terribili. Perché dopo due anni questa storia si ripete?».