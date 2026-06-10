La Toscana è sempre meno rossa

Per oltre mezzo secolo la Toscana è stata considerata una delle roccaforti più solide della sinistra italiana. Dalla stagione del Pci fino all'era del Partito democratico, la regione ha rappresentato un modello politico quasi unico nel panorama nazionale: amministrazioni stabili, una rete capillare di governo locale e un consenso difficilmente scalfibile. Negli ultimi dieci anni, però, qualcosa è cambiato, fino al voto amministrativo di lunedì.

Il cambiamento non è arrivato all'improvviso né attraverso una singola elezione. È stato piuttosto un processo graduale che ha visto il centrodestra conquistare città considerate storicamente inespugnabili. Il primo segnale forte arrivò nel 2018 con la vittoria di Michele Conti a Pisa, una città governata dalla sinistra per decenni. Nello stesso anno Francesco Persiani conquistò Massa e Alessandro Tomasi consolidò l'esperienza del centrodestra a Pistoia.

Negli anni successivi la mappa politica toscana ha continuato a modificarsi. Lucca, Grosseto, Siena, Arezzo e altri importanti centri urbani hanno visto affermarsi amministrazioni alternative al centrosinistra. Nel 2024 ben sette capoluoghi toscani risultavano governati da sindaci espressione del centrodestra o di coalizioni civiche ad esso riconducibili: Pisa, Lucca, Pistoia, Massa, Siena, Grosseto e Arezzo.

Non si tratta soltanto di un dato elettorale. È il segnale di una trasformazione culturale e sociale che attraversa la regione. La Toscana di oggi è diversa da quella che per decenni ha rappresentato il cuore dell'Italia "rossa". La crisi delle grandi appartenenze ideologiche, l'invecchiamento della popolazione, le nuove dinamiche economiche e il peso crescente dei temi legati alla sicurezza, alle infrastrutture e alla competitività dei territori hanno progressivamente ridotto il vantaggio storico della sinistra.

Anche il civismo ha avuto un ruolo decisivo. Molti dei sindaci che hanno conquistato città simbolo si sono presentati come amministratori capaci di costruire coalizioni ampie, spesso trasversali. È una formula che ha consentito al centrodestra di radicarsi in territori dove tradizionalmente faticava a trovare consenso.

Questo non significa che la Toscana abbia smesso di essere una regione orientata prevalentemente verso il centrosinistra. Le recenti elezioni amministrative hanno dimostrato che il Partito Democratico conserva una forte presenza, soprattutto nell'area metropolitana fiorentina e in molte realtà medie e piccole. Tuttavia il monopolio politico del passato non esiste più.

L'elezione di Marcello Comanducci ad Arezzo si inserisce proprio in questa tendenza.

Più che un episodio isolato, appare come l'ennesimo tassello di una trasformazione che dura da anni e che vede gli elettori toscani sempre più orientati a valutare candidati, programmi e risultati amministrativi in maniera più "laica". Resta però l'ultimo tabù, quello della Regione. Un fortino che la sinistra presidia dal 1970 e nessuno è mai riuscito a espugnare.