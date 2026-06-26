Trump e la festa Maga per i 250 anni degli Usa. "Salveremo l'Occidente e fermerò i comunisti"

Donald Trump apre le celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'America con un evento che sembra in tutto e per tutto un comizio elettorale, trasformando la ricorrenza in una apologia dell'agenda Maga. "L'America è tornata", afferma il presidente dando il via ai 16 giorni di festa sul palco del Mall, il parco nazionale che collega Capitol Hill al Lincoln Memorial, a Washington. Il tycoon fa riferimento al grande corso della storia americana, ma solo nella seconda parte del suo intervento, mentre l'apertura è incentrata sui cavalli di battaglia dei suoi eventi politici. "Come sapete bene, poco tempo fa eravamo un Paese morto. Eravamo morti. Ora siamo il Paese più famoso del mondo", sottolinea Trump, che parlando del Medioriente, presenta il conflitto tra Usa e Iran come una grande vittoria per i cittadini statunitensi. "Abbiamo firmato un accordo che ha ottenuto ciò che nessun presidente aveva fatto prima: l'Iran non avrà mai l'arma nucleare - esulta - il Medioriente è ora più sicuro". "L'America è il più grande produttore di petrolio al mondo - dice ancora - Più della Russia e dell'Arabia Saudita insieme". Poi definisce la cattura del leader venezuelano Nicolás Maduro una delle "grandi incursioni militari della storia".

Sul fronte interno, invece, celebra quella che definisce un'economia in forte espansione, bolla l'operato del predecessore Joe Biden come un "disastro totale", e rivendica investimenti in entrata per 19.000 miliardi di dollari, una cifra ben superiore persino a quelle dichiarate dalla sua stessa amministrazione. Il tono di Trump è sobrio, ma decanta con entusiasmo i lavori di ristrutturazione di tanti edifici e monumenti della capitale. "Ogni giorno della mia amministrazione, otteniamo una vittoria storica dopo l'altra per il popolo americano", chiosa inaugurando la Great American State Fair, festival gratuito che celebra i 250 anni dalla dichiarazione d'Indipendenza. "Abbiamo sconfitto il fascismo e il comunismo, dovremo sconfiggere il comunismo di nuovo", anticipa The Donald, il quale prima del suo intervento ha definito i candidati democratici alle primarie di New York "comunisti". E poi rivendica che gli Stati Uniti sono "una nazione giovane ma superiore a tutte le altre", e "l'America porta la fiaccola della civiltà occidentale".

La settimana prossima il comandante in capo si recherà all'iconico Mount Rushmore in South Dakota, il monte con i volti di quattro presidenti americani scolpiti nella roccia, per un'altra celebrazione alla vigilia dell'Independence Day. Trump sarà protagonista dello spettacolo pirotecnico del 3 luglio presso il memoriale dove le imponenti effigi in granito di George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt svettano sulle Black Hills. Sarà il primo spettacolo pirotecnico al Monte Rushmore dal 2020, anno in cui Trump vi partecipò durante il suo primo mandato. E la sua visita aggiunge un momento di grande risonanza a un programma per il 250mo anniversario che Trump ha plasmato in gran parte secondo la sua passione per la spettacolarità e il patriottismo. Peraltro, l'anno scorso, un suo alleato repubblicano ha presentato pure una proposta di legge per aggiungere il volto di Trump al Monte Rushmore.

"Insieme, organizzeremo la più grande festa di compleanno di sempre per la nostra nazione e celebreremo l'eredità americana di libertà e giustizia per tutti", promette il governatore del South Dakota Larry Rhoden. E il giorno successivo, il presidente sarà a Washington per una gigantesca celebrazione dell'Independence Day.