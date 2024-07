Violentano due giovani americane: due arrestati

Ascolta ora 00:00 00:00

Hanno puntato due giovani studentesse straniere e, approfittando del fatto che entrambe capivano poco l'italiano, con una scusa le hanno separate per poi stuprarle. Sembra un piano studiato a tavolino quello di due ragazzi siracusani, uno di 18 anni e uno di 19, che la notte del 3 luglio, mentre erano in scooter, hanno abbordato due studentesse americane che si trovano a Siracusa in vacanza studio.

Le ragazze stavano facendo rientro a casa dopo avere trascorso una serata allegra ad Ortigia (Sr), quando i due ragazzi a bordo dello scooter si sono avvicinati a loro nei pressi del Foro Italico, nel centro storico. Con la scusa di chiedere in prestito i documenti necessari per recarsi al distributore automatico di sigarette, hanno marciato sulla difficoltà delle due studentesse statunitensi nel capire cosa veniva loro chiesto e, approfittando della loro ingenuità, complice anche l'ora notturna, le hanno separate per poi violentarle. Uno l'ha condotta nei pressi del lungomare di Ortigia e lì si è consumata la violenza, l'altro, invece, ha abusato della vittima all'interno di un'abitazione. Le due ragazze al mattino sono corse alla polizia per denunciare l'orrore subito nella notte. In lacrime, hanno raccontato lucidamente agli inquirenti le ore da incubo appena trascorse. La loro testimonianza è stata fondamentale per l'individuazione dei due giovani. Gli agenti sono stati messi sulle tracce di entrambi anche dal racconto di alcune persone informate sui fatti, che ha contribuito a restringere il cerchio dei sospettati. A riscontro della testimonianza delle due studentesse, inoltre, ci sono le immagini immortalate da telecamere di videosorveglianza poste lungo il percorso effettuato mercoledì notte dai due siracusani con le rispettive vittime.

I due si sono anche lasciati dietro tracce informatiche, presumibilmente sui loro cellulari, che sono stati analizzati. Su disposizione della Procura i due giovani sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale aggravata e condotti in carcere in attesa dell'udienza di convalida.