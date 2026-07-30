Pensioni, ad agosto cominciano i recuperi dell’Inps: ecco per chi scatta il provvedimento

Ultimate le verifiche sui contribuenti che hanno mancato l’appuntamento con la dichiarazione dei redditi, l’Inps ha avviato le procedure di recupero rivolte, in particolar modo, alla quattordicesima e ad altri importi non dovuti. A dare la notizia è lo stesso ente previdenziale mediante la nota 2514/2026.

I pensionati interessati non dovranno versare alcuna cifra. La procedura di restituzione procederà infatti in automatico mediante un prelievo mensile effettuato sulla pensione.

Come abbiamo visto, la manovra di recupero è rivolta principalmente alla quattordicesima, ma c’è anche un altro beneficio economico che deve essere restituito, ossia il bonus una tantum da 154,94 euro. Si tratta, in entrambi i casi, di denaro aggiuntivo riconosciuto a quei pensionati che presentavano precisi requisiti economici (reddito inferiore a determinate soglie).

In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, non vi è più modo di verificare se tali requisiti sono ancora presenti, motivo per cui è stato deciso di sospendere i due benefici economici. Il diritto dunque decade, e si avviano le procedure di recupero.

L’Inps si sta concentrando in particolar modo sulle cifre erogate nel 2021.

A finire nel mirino sono coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro la data del 19 settembre 2025. Questi pensionati riceveranno preso una raccomandata con tutte le motivazioni della revoca e le modalità di recupero del denaro.

Dal momento che non si vuole incidere in maniera massiccia sull’assegno pensionistico, è stato deciso che la quattordicesima verrà restituita in 24 rate mensili, mentre il bonus di 154,94 euro in 12. Si parte dal mese di agosto 2026 fino a luglio 2028.

A tutti i pensionati viene consigliato di controllare la propria posizione sul portale online, così da conoscere lo stato dei pagamenti e verificare che sia tutto corretto. È possibile rivolgersi anche a un patronato, così da ricevere debita assistenza e scegliere come procedere nel caso in cui si sia ricevuta la raccomandata dell’Inps.