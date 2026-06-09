Ahi ahi Travaglio e Trump, viva il neo-sindaco già sospeso e Cannavaro: quindi, oggi…

A me fanno sorridere i giornali che rilanciano i buuuu ricevuti da Donald Trump al Madison Square Garden di New York in occasione delle Finals NBA. Avete idea di quanto costa un biglietto, anche solo in piccionaia, per vedere gara 3 delle finali del torneo di basket più importante del mondo? Ecco. Che a New York i ricconi non amino Trump non è certo una novità, visto il sindaco che si sono votati. Ma pensare che quei buuuu possano essere indicativi del sentimento del Paese verso il presidente significa non capire un fico secco non solo di Stati Uniti. Ma anche di basket.

L’orso il cui video sta facendo il giro del web era praticamente a un tiro di schioppo da casa del sottoscritto. Di più: è passato sotto la casa che avrei dovuto affittare se non avessi scelto, alla fine, quella dove abito ora. Per una volta mi è andata a c....

Stupenda la storia del nigeriano irregolare che vince mezzo milione di euro al Gratta e Vinci ma non può incassarli perché non è in regola. Il genio che fa? Si affida a un “amico” per ritirarli, “amico” che ovviamente poi se la svigna col malloppo. Alla fine tutto è bene quel che finisce bene: pare che abbiano fatto a metà. La sfiga vera? Che se avesse aspettato un po’, alla fine il permesso di soggiorno è arrivato. A quel punto avrebbe incassato tutto.

L’ultimo sondaggio su Vannacci mi lascia un po’ sorpreso e in parte spaventato. In sostanza, secondo Swg, il generale sarebbe sotto la Lega di meno di un punto percentuale. Una roba incredibile, forse, fino a qualche mese fa. Inoltre il centrodestra risulterebbe vincente sul campo larghissimo solo con Futuro Nazionale sul groppone. Ora. Per prima cosa bisogna dire che poi a volte i sondaggi finiscono col sopravvalutare i “nuovi” partiti, senza contare che a ridosso delle urne scatta il voto utile. Però adesso Meloni e compagnia hanno un bel problema: lasciarlo fuori, rischiando di perdere, oppure imbarcarlo con il pericolo di assomigliare sempre più all’armata Brancaleone di prodiana memoria? Perché voglio dire: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Moderati e pure Futuro Nazionale. I partiti iniziano a essere un po’ tantini. E più sono, minore sarà la stabilità. Questo ormai è assodato.

Il mio idolo è il sindaco di Ottana, tal Franco Saba. E sapete perché? Perché è riuscito nel difficile compito di farsi eleggere ieri a primo cittadino del suo paese e oggi, manco ventiquattro ore dopo, a farsi sospendere dal prefetto. Il motivo è presto detto: qualche tempo fa, quando era già sindaco, Saba è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Lui si dichiara innocente, ma la legge Severino non fa sconti e così è stato sospeso. Peccato che alla scadenza del mandato abbia deciso di ripresentarsi e, da unico candidato in corsa, sia riuscito a prendere il cento per cento dei voti, superando abbondantemente il quorum per essere eletto. Solo che i giudici gli hanno confermato i domiciliari e quindi il prefetto non ha potuto fare altro che, subito dopo la nomina, sospenderlo di nuovo. Per fortuna è riuscito nel frattempo a nominare vicesindaco e assessori. Adoro.

Mi pare evidente che i cittadini non credano alle accuse della Procura. E io sto dalla loro parte. Perché fino a prova contraria, checché ne dica la legge Severino, il signor Saba è innocente. E quindi legittimato a fare il sindaco.

Secondo il Premio Nobel Parisi l’Italia non dovrebbe puntare sul nucleare perché “abbiamo un’enorme disponibilità di energia basata sul solare, però per usarla è necessario anche ammodernare la rete”. Insomma: l’energia atomica sarebbe solo “una distrazione” rispetto ai veri problemi, costa troppo come installazione e “per essere commercialmente utile deve essere utilizzata al cento per cento”, ma siccome “l’energia solare costerà molto meno del nucleare e sarà disponibile moltissimo d’estate e di giorno”, allora “il nucleare dovrà essere spento per tanto tempo e quindi diventerebbe commercialmente inutile”. Ora. Parisi è un genio. E di fisica ne sa a pacchi. Ma perché dovrebbe essere il nostro Verbo sulle strategie di commercializzazione dell’energia elettrica? Cioè: io di come mandare avanti la baracca di un sito di news più o meno me ne intendo, ma non mi permetterei mai di spiegare al mondo come si commercializza un prodotto online. Perché non è il mio mestiere.

Pare che ci sia un mezzo allarme sulla Coppa del Mondo visto che la Fifa non ha ancora venduto 180mila biglietti. Io un suggerimento per riuscire a non lasciare posti vuoti ce lo avrei: abbassare i prezzi. Se per vedere l’Iran devi sganciare 138 dollari, amici miei, ci credo che fai fatica a riempire lo stadio. E se per una partita degli Usa ne devi sganciare 800, beh, forse è meglio investire quei soldi altrove.

Non capisco perché ci dovremmo scandalizzare per i cani antidroga che controllano Fabio Cannavaro. Non è che solo perché è l’eroe italiano deve essere immune dalle verifiche alla frontiera.