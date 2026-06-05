Ma Travaglio ha in mano Mattarella, Palermo dovrebbe pagare Dua Lipa e Minetti: quindi, oggi…

- “Le nuove indagini sulla Galleria confermano la nostra preoccupazione come opposizione (…) rispetto ad un'azione amministrativa che evidentemente appare continuamente da attenzionare da parte degli inquirenti. È rimasta, per caso, una qualche azione del centrosinistra milanese non sottoposta all'attenzione della Procura? (…) La gestione del Salotto, che è stata in questi ultimi mesi sbandierata come vittoria amministrativa di questa giunta, è stata segnata da tante denunce e da tanti risvolti di cronaca non solo giudiziari”. Secondo voi chi ha scritto questa nota? Marco Travaglio? Domani? Il Fatto Quotidiano? I signori del giustizialismo militante? No. Fratelli d’Italia. Quelli che volevano riformare la giustizia in nome del garantismo. Signori, io capisco tutto. Capisco la battaglia politica. E Beppe Sala non è certo il mio cup of tea. Ma qui ci vuole un minimo di coerenza: non si può essere garantisti con gli amici e giustizialisti con i nemici. Si rischia di apparire schizofrenici.

- Il Corriere della Sera online si colora di verde per la Giornata dell’Ambiente. Ottimo. Ma sapete cosa avrebbe dovuto fare, se avesse davvero voluto difendere l’ambiente? Facile: spegnere tutto. Non andare online. Evitare di consumare acqua, energia, carbone e gas per far funzionare i server. Ipocrisia portami via.

- Oggi a Palermo si svolge il matrimonio di Dua Lipa. Sui muri della città sono comparsi cartelli vetero-comunisti del tipo: «La nostra piazza non è il tuo salotto», «Palermo non è in affitto», «Palermo non è per i ricchi», «Libertà di movimento», «Gli spazi pubblici appartengono a tuttə». Chiunque sia stato, si è bevuto il cervello. Questi non hanno capito che con la schwa non ci si mangia. La verità è che Palermo dovrebbe pagare Dua Lipa per sposarsi dove si sta sposando. Perché la presenza di una star internazionale significa foto sui social, articoli sui giornali di mezzo mondo, riviste patinate, altri turisti e altri facoltosi visitatori che vorranno andare dove lei è stata. Si chiama pubblicità. Ed è pure gratis. Pubblicità che porterà soldi a commercianti, ristoratori, tassisti e albergatori. E tra questi, con ogni probabilità, ci sono pure i genitori di quelli che hanno appeso quei cartelloni.

- Il mio nuovo idolo è quella nonnina che a 90 anni suonati ha coronato il sogno di guidare una Ferrari. Adoro.

- Il ddl Valditara sul consenso informato prevede che la scuola debba informare tempestivamente e accuratamente le famiglie, o gli studenti maggiorenni, affinché possano esprimere per iscritto il proprio consenso preventivo a iniziative extracurriculari e ampliamenti dell’offerta formativa sui temi attinenti all’ambito sessuale. Tradotto: vi dico cosa propongo e vi chiedo se volete che i vostri figli partecipino. Facile facile. Semplice semplice. E soprattutto sacrosanto. Secondo la Fondazione Una Nessuna Centomila, invece, questa norma “aumenta l’oscurantismo” e “a farne le spese sono i ragazzi”. Ma che vi siete bevuti? Se le famiglie vorranno farli partecipare, parteciperanno. Altrimenti no. Sbaglio o il diritto all’esenzione dall’insegnamento della religione cattolica è stata una storica battaglia della sinistra anticlericale? Mi volete dire che la religione sesso-affettiva vale più di quella cattolica? Eccheccacchio.

- Sul caso della flessibilità garantita dall’Ue all’Italia bisogna dire due cosette. E prendere a cazzotti un po’ il centrodestra e un po’ il centrosinistra. Primo: non è che ci sia tanto da esultare. Bruxelles avrà anche aperto a maggior debito per l’energia, ma ci costringerà a usare quella flessibilità per investimenti green. Il che non ci aiuterà per un fico secco. A un paziente prossimo all’infarto non dici “usa pure tutto il massaggio cardiaco che vuoi, ma non avvicinarti al defibrillatore”, solo perché inquina. Qui serve una scossa. E di certo non arriverà dal solo fotovoltaico.

- Hanno poco da festeggiare anche quelli di sinistra. Vorrei far notare che l’Europa non ci sta regalando nulla. Nessun euro in più. Ci sta semplicemente dicendo come possiamo spendere soldi nostri. Va bene, d’accordo. Però non è poi così carino che decidano loro come utilizzare le tasse dei contribuenti che, vi piaccia o no, hanno votato una maggioranza alla quale della transizione green frega relativamente poco.

- Anthropic, una delle società che sviluppano intelligenza artificiale, ritiene che l’Ai sia vicina a un punto in cui potrebbe auto-generarsi e auto-migliorarsi. E quindi chiede agli sviluppatori di fermarsi un attimo per darsi delle regole. Bene. Bravi. Bis. Secondo voi, visto l’allarme, si fermeranno unilateralmente? No. Perché, spiegano, ridurrebbe la sicurezza invece di aumentarla. Come, scusa? La verità, con un pizzico di malizia, sembra un’altra: se Anthropic si fermasse sei mesi mentre gli altri continuano, verrebbe tagliata fuori dal mercato. Possono avere a cuore il mondo quanto vogliono, ma questa è una corsa che intendono vincere. E poi la storia della bomba atomica ci insegna una cosa semplice: trovare un accordo globale di questo tipo è quasi impossibile.

- Avete sentito l’avvertimento lanciato da Travaglio a Mattarella a Otto e Mezzo, quando ha detto che il presidente della Repubblica confermando la grazia s’è preso un rischio? Un po’ di ragione, in questo caso, il direttore ce l’ha. Sul caso Minetti il problema non è tanto se le storie raccontate dal Fatto fossero vere o false. Vere secondo il quotidiano, false secondo la Procura generale. Il problema sta al Colle. Fa infatti abbastanza impressione che il Presidente della Repubblica si sia preso appena 24 ore per valutare le carte arrivate dopo l’istruttoria bis sulla grazia, soprattutto dopo la rapidità con cui, due mesi fa, era stato dato credito alle ricostruzioni giornalistiche. Se allora esisteva il rischio che le verifiche della Procura generale fossero state lacunose, tanto da richiedere ulteriori approfondimenti, perché quel rischio oggi dovrebbe essere sparito? Sia chiaro: Mattarella fa bene a fidarsi delle istituzioni competenti. E che la storia raccontata dal Fatto avesse parecchie falle era evidente da subito. Però il Quirinale ha commesso un errore all’inizio, inseguendo con troppa fretta e troppo affanno le pubblicazioni dei Travaglio Boys. Serviva maggiore cautela allora. Perché oggi il Colle si trova in una posizione scomoda. Molto scomoda. Se domani saltasse fuori una nuova testimone, una nuova massaggiatrice, un nuovo documento, vero o falso che sia, cosa si fa? Si ricomincia da capo? Perché seguendo la logica adottata due mesi fa, la risposta sarebbe sì. A ogni nuova presunta incongruenza, il Quirinale dovrebbe chiedere ulteriori verifiche “con cortese urgenza”. E poi ancora. E ancora. E ancora. Il rischio, per Mattarella, è proprio questo: essersi consegnato nelle mani di Marco Travaglio.

Che infatti glielo ha ricordato in diretta dalla Gruber. Ora al direttore del Fatto basterebbe trovare una nuova storia, anche piccola, per riaprire da zero il caos Minetti. E questa, francamente, non è una posizione istituzionalmente comodissima.