I Fruttini di Lancusi arrivano a Milano con Matteo

Dopo più di sessant’anni di storia e tre decenni trascorsi soprattutto dietro le quinte, l’Antica Gelateria Matteo cambia strada. Letteralmente. L’azienda nata nel 1962 a Lancusi, in provincia di Salerno, apre in via Mercato 30 a Milano il suo primo negozio rivolto direttamente al pubblico. Un debutto nel retail che ha come ambasciatori inevitabili i Fruttini Gelato, il prodotto più riconoscibile della casa, ma che servirà anche a raccontare una storia decisamente più lunga.

Il progetto è dei soci Francesco e Toni Belloni, Paolo Santoprete e Serena Napoli e segna il passaggio da un’attività sviluppata negli ultimi trent’anni soprattutto nel B2B a un rapporto diretto con il consumatore. Milano sarà il primo banco di prova, ma non dovrebbe restare sola: nei programmi c’è già per il 2027 una seconda apertura in una città europea ancora da annunciare, primo passo di un’espansione che guarda anche ai mercati internazionali.

Tutto comincia però a Lancusi con Matteo e con un’idea di gelato che, per gli anni Sessanta, aveva qualcosa di pionieristico. Materie prime selezionate, attenzione agli abbinamenti e soprattutto una sperimentazione continua fatta di prove, correzioni e assaggi. Il risultato è un archivio di ricette accumulato negli anni e ancora utilizzato dall’azienda, che comprende creme, sorbetti, gusti tradizionali e proposte stagionali. Una notorietà che nel tempo ha superato i confini locali: Matteo arrivò anche a preparare il gelato per Papa Giovanni Paolo II.

I Fruttini sono nati successivamente e hanno finito per diventare il biglietto da visita dell’azienda. Sono piccoli gelati che riproducono nell’aspetto i frutti ai quali si ispirano e giocano quindi su un doppio registro, gastronomico e visivo. Una formula nata diversi decenni fa che oggi sembra particolarmente adatta all’epoca dei dessert fotografati prima ancora di essere mangiati.

Nel nuovo negozio milanese non saranno però soli. La volontà dichiarata è proprio quella di evitare che Antica Gelateria Matteo venga identificata esclusivamente con il suo prodotto più famoso. In via Mercato arriveranno anche le “Antiche Ricette di Matteo”, con creme e gusti provenienti dal patrimonio storico della casa, sorbetti artigianali, gelati gourmet, proposte stagionali ed edizioni speciali. L’offerta cambierà nel corso dell’anno, utilizzando il punto vendita anche per sperimentare ricette e formati.

Cambia pure il vestito. Il negozio non cerca di ricostruire la gelateria di paese del 1962, ma traduce quella storia in un linguaggio contemporaneo, dal design agli arredi fino al packaging. Ci saranno inoltre confezioni per il consumo domestico e Party Kit destinati a feste e tavolate, coerenti con l’idea di trasformare il Fruttino in un dessert da ordinare in più esemplari, dividere, assaggiare e confrontare.

L’ambizione dell’azienda è piuttosto esplicita: far diventare i Fruttini per il dessert quello che lo spritz è diventato per l’aperitivo, un piccolo rito conviviale immediatamente riconoscibile. Obiettivo impegnativo, naturalmente. Intanto Milano servirà da laboratorio: il contatto con il pubblico permetterà di capire quali prodotti funzionano meglio, sperimentare collaborazioni e mettere a punto il modello da esportare nelle future aperture.

È dunque un ritorno alle origini compiuto facendo il percorso inverso. Da una gelateria nata in un paese del Sud al B2B nazionale e ora di nuovo dietro un bancone, questa volta nel centro di Milano. Con sessantaquattro anni di ricette alle spalle e qualche progetto europeo davanti.