La rivelazione del pentito: "Io inviato di Gallo tra i clan"

Io non so "cos'è la ndrangheta. Non so cos'è. Non mi interessa".
Sono passati più di quarant'anni da quando lo trovarono nascosto in un armadio, a Rota Imagna, nella raffineria di eroina impiantata da due chimici francesi: l'unica raffineria mai trovata al nord. L'aveva allestita suo cugino Saverio Morabito: anche lui di Platì, anche lui trasferito a Corsico e Buccinasco come metà dei clan platioti. Adesso Annunziatino Romeo - ma gli amici lo chiamano Marco - è un vecchio dalla faccia segnata, chiuso nella gabbia di un'aula di tribunale. Sveglio, lucido, dice e non dice. Anche lui, dopo suo cugino, si è pentito. Ha parlato, ha accusato amici e parenti. L'anno scorso Romeo è tornato in cella. Lo accusano di avere aiutato Carmine Gallo, l'ex superpoliziotto travolto dal caso Equalize, a sistemare in modo brusco una pendenza tra imprenditori. "Gallo era un amico", dice Romeo: ma più di un amico. Gallo lo prese in carico quando scelse di diventare collaborante, come aveva fatto con Morabito. Lo ha portato per mano nella terra di nessuno tra crimine e Stato. Più che un amico: un faro.
Adesso Gallo è morto, stroncato dal crepacuore mentre era agli arresti domiciliari. Ma il processo va avanti. Ad ascoltare la testimonianza di "Marco", collegati dal carcere di Opera, altri tre della colonia di Platì a Milano. Francesco e Pasquale Barbaro, Giuseppe Trimboli, tutti accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Al pubblico ministero Francesco De Tommasi serve sentire Romeo soprattutto per convincere il tribunale che la storia non è solo un litigio tra soci in affari: è una storia di ndrangheta. Ma Romeo si chiama fuori. "Non sono mai stato affiliato", dice a sorpresa: anzi, "non ho mai avuto il rimpiazzo", come chiamano tra loro il giuramento al clan. "Non ho mai voluto legarmi, io taglio i ponti e me ne vado".
E fin qui va bene. Neanche suo cugino Saverio era affiliato, eppure trafficava e uccideva insieme ai compaesani. Dove la situazione diventa surreale è quando Romeo rispondendo al pubblico ministero dice che della ndrangheta non sa praticamente niente, lui che dallo Stato è stato arruolato e pagato per incastrare i clan. "Io mi faccio i fatti miei". E il verbale del 1996, chiede il pm, in cui lei dice di essere "familiare" con la ndrangheta e parlava dei fratelli Papalia, e diceva che uno dei tre, Domenico, era il rappresentante nazionale della ndrangheta? "Non me lo ricordo". Antonio Papalia ha a che fare con la 'ndrangheta? "Affari suoi". Domenico è il rappresentante nazionale? "Non so cosa voglia dire e non mi interessa saperlo".
Il verbale però c'è. E qui Romeo e il suo avvocato tirano fuori una storia interessante. Quel verbale sarebbe la trascrizione di una riunione alla Procura antimafia, a Roma, con pm e altri pentiti. La giudice Balzarotti trasecola, "non si fanno riunioni così". "C'erano ottanta persone", ribatte Romeo. "Forse quelle cose le ha dette mio cugino Saverio che era anche lui presente e le hanno attribuite a me". Però è diventato testimone d'accusa, è stato sentito nei processi. Precisa Romeo: "Però ho parlato solo di quanto accadeva a Milano. Dei fatti di Platì non ho mai detto niente. Infatti a Platì ho sempre girato tranquillamente".
E qui viene il bello. Perché Romeo ricorda come fu che dopo anni la sua pista tornò a incrociare Carmine Gallo. "Era già ad Equalize, mi chiamò, disse che stava istruendo una pratica per il tribunale di Milano su tale Mazzagatti e su un traffico di petrolio aveva necessità di informazioni su questo Giuseppe o Francesco Mazzagatti che vendeva navi di petrolio ma si diceva che riciclasse. Gallo mi disse: vai in Calabria e cerca di scoprire cosa c'è di vero".
E Romeo in Calabria ci va tre o quattro volte, incontra fonti come un investigatore o un reporter. "Ho contattato più contatti, ma non arrivano a informazione concreta". Chi erano queste fonti? "Non glielo dico. Avevo dei contatti che mi davano informazioni. Non le faccio i nomi perché sono contatti miei che usavo per lavoro".
Una fonte lo manda da un'altra, a Palmi. Romeo, inviato speciale di Gallo sul fronte dei clan, torna a Milano, riferisce, torna giù. Alla fine, dice, scopre che Mazzagatti "probabilmente" riciclava davvero, dalla sua residenza negli Emirati: "Per gli Agresta di Sinopoli e per i Piromalli di Gioia Tauro".
La storia del "pentito" che diventa investigatore non può smentirla nessuno: Gallo è morto l'anno scorso e un mese fa è morto anche l'avvocato Gianluca Maris che per primo aveva raccolto come indagini difensive il racconto di Romeo sulla sua missione in Calabria: e la vicenda dei dossier su Mazzagatti è rimasta uno dei tanti misteri del caso Equalize. Sarebbe bello approfondire con Romeo, in una pausa: ma gli agenti di custodia stoppano le domande. Peccato, perché ce ne sarebbero tante.Su Platì, dove "Francesco Barbaro venne tolto perché era un ribelle, non obbediva al fratello del generale Delfino". E anche su Corsico e Buccinasco, la Platì del Nord dove i cognomi che contano sono sempre quelli che snocciola Romeo: "Barbaro, Trimboli, Papalia".