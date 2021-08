Corsa al Campidoglio, botte da orbi tra i candidati: rispunta Alemanno

Con l'avvicinarsi delle comunali di Roma anche la battaglia elettorale entra nel vivo e i candidati ed i partiti che li supporteranno non risparmiano affondi.

Gli stessi staff che organizzano la campagna di preparazione al voto dei due principali contendenti, vale a dire Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, annunciano una lotta senza esclusione di colpi: "Ancora non avete visto nulla" , dichiarano infatti, come riportato da Marco Antonellis di Tpi.

I dem hanno aperto le danze, utilizzando la questione Durigon per attaccare il candidato del centrodestra: "Tutti ne parlano ed esprimono la loro opinione, meno uno: Michetti, candidato di Salvini e Meloni a sindaco di Roma" , affondano dal Pd. Dopotutto "Durigon è un pezzo da novanta per il Carroccio del Lazio e della Capitale" .

Anche l'intitolazione di un parco di Latina diviene pretesto per un'ulteriore polemica da scatenare contro Michetti: per il Pd è infatti perfettamente legittimo chiedere al candidato rivale "se pensa sia giusto cambiare il nome del parco di Latina ed intitolarlo al fratello del Duce. Può esprimere una propria opinione" , domandano polemicamente i dem, "o deve chiedere il permesso ai suoi sponsor fan della famiglia Mussolini? I romani devono sapere, Michetti non scappi, come sta facendo da ogni dibattito. Faccia sentire la sua voce in autonomia, se ne è in grado. Michetti, se ci sei batti un colpo" .

Per vincere a Roma bisogna screditare il proprio avversario, una strategia in cui il Partito democratico non è secondo a nessuno: ecco perché, trattandosi di un tema particolarmente caldo, la scelta di colpire sull'affaire Durigon, in grado di mettere i bastoni tra le ruote sia a Michetti nella Capitale che a Salvini a livello nazionale.