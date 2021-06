Sgozzato in strada: delitto choc a Roma

Un immigrato iracheno di 41 anni è stato sgozzato in strada a Roma. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, il killer e la vittima si conoscevano ma non è ancora chiaro il movente del delitto. In queste ore, gli investigatori stanno passando al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza cittadina nel tentativo di ricostruire l'esatta dinamica omicidiaria.

L'omicidio in pieno centro

Una vera e propria esecuzione sanguinaria. I fatti risalgono pressappoco alle ore 22 di martedì sera, nei pressi di un Apple Store di piazzale Appio, nel quartiere San Giovanni, a Roma. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni - e dai riscontri ottenuti mediante l'acquisizione dei video - i due immigrati, entrambi di nazionalità irachena, sarebbero stati intenti in una tranquilla chiacchierata quando improvvisamente sarebbe esplosa un'accesa discussione. Poi, la lite sarebbe degenerata al punto da sfociare in un bagno di sangue a cielo aperto.

Uno dei due litiganti avrebbe estratto il coltello dalla tasca dei pantaloni per colpire il suo interlocutore, l'iracheno di 41anni. A quel punto, la vittima è caduta al suolo. L'aggressore si sarebbe allontanato dalla scena del crimine salvo poi tornare indietro e infliggere al 41enne il colpo di grazia alla gola.

La fuga dell'assassino

Approfittando del momento di concitazione, l’assassino si è dato alla fuga, verosimilmente in metro. Alla vista della truce esecuzione, alcuni passanti hanno allertato una gazzella della Guardia di Finanza che era di passaggio. Immediatamente sul posto sono giunte le Volanti e gli agenti del commissariato San Giovanni. Sul posto anche gli uomini della squadra mobile. Sul prosieguo delle indagini vi è il massimo riserbo. Nel frattempo acquisite le immagini delle telecamere delle stazioni metro e dell’Apple Store. Si indaga per capire i motivi alla base dell’omicidio.

"Questa non è la nostra Roma"