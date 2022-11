Paura sulla Flaminia, coppia assalita e derubata dopo cena da un commando

Agguato lungo la via Flaminia, dove un imprenditore che viaggiava assieme a un'amica è divenuto la vittima di una banda criminale.

L'episodio si è verificato alle 4 di ieri mattina, quando l'uomo stava tornando a casa dopo aver cenato e trascorso la serata in un esclusivo locale di Roma. Lui e la donna stavano rientrando quando, arrivati sulla via Flaminia, si sono resi conto di essere seguiti da una Maserati nera. La vettura ha improvvisamente accelerato fino a speronare l'auto su cui viaggiavano l'imprenditore, un 63enne, e la compagna che aveva cenato con lui.

Pensando inizialmente a un incidente, l'uomo ha accostato per effettuare una constatazione amichevole (Cid). In questo modo, però, è scattata la trappola. Dalla Maserati sono infatti usciti cinque uomini armati fino ai denti e coperti da passamontagna, che hanno circondato la coppia.

La banda ha costretto il 63enne a uscire dall'auto, quindi, dopo averlo colpito col calcio di una pistola, lo hanno obbligato a consegnare l'orologio, un Rolex, e il denaro di cui era in possesso. Stesso destino per la donna che viaggiava con lui, costretta a cedere gioielli e denaro. Ottenuto ciò che volevano, i cinque criminali sono saliti a bordo della Maserati e si sono dati alla fuga.

Sotto choc per l'accaduto, le due vittime hanno contattato le forze dell'ordine e in breve sono state raggiunte dai carabinieri della stazione di Roma Tomba di Nerone e del Nucleo Radiomobile. Secondo gli investigatori la banda aveva preso di mira la coppia da prima della cena nel ristorante. Dopo averli visti uscire dal locale e salire in macchina, il gruppo è entrato in azione.

Al momento i carabinieri stanno controllando la zona compresa fra via Flaminia e Prima Porta. Le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel tratto di strada sono state già acquisite e saranno esaminate. La speranza è che la Maserati in fuga sia stata ripresa. " Credevo si trattasse di un banale incidente. Non ho visto quella macchina se non quando mi ha speronato, quando si sono avventati su di me era già troppo tardi. È accaduto tutto in pochissimi istanti, non ho avuto alcuna possibilità di reagire o di cogliere elementi determinanti per identificarli ", ha raccontato l'imprenditore di 63 anni agli inquirenti, come riportato da Il Messaggero.

La banda criminale è riuscita a incassare un bottino del valore di 10mila euro. Il Rolex rubato, invece, come confermato dalla vittima, è risultato essere un falso.