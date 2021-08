Palù: "Valutare l’obbligo vaccinale per chi ha funzioni pubbliche"

"Credo che sia necessario interrogarsi sull’opportunità di introdurre l’obbligo vaccinale per chi ricopre una funzione pubblica: operatori sanitari, insegnanti, forze dell’ordine e altra categorie". A dirlo al Corriere della Sera è Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco e membri del Cts, che ricorda come l'articolo 2 della Costituzione stabilisca che " il diritto individuale non può ledere quello della comunità".

Il bene pubblico va salvaguardato e i vaccini sono uno strumento efficace al 70-85% per la prevenzione dei contagi e, quindi, "per quel 25-30 per cento che sfugge - spiega Palù - anche i vaccinati devono continuare a portare la mascherina in ambienti affollati e al chiuso". Con il 67% degli over 12 che ha completato la vaccinazione, i morti sono alcune decine al giorno, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 466 e quelli ricoverati nei reparti ordinari poco più di 3.700. "Naturalmente dovremo valutare che impatto avranno la riapertura delle scuole e la piena ripresa delle attività su questo scenario, ma l’ampia copertura vaccinale offre garanzie e consente di essere ottimisti", sottolinea Palù. Ora che si avvicina la riapertura delle scuole, per garantire la didattica in presenza, è necessario "vaccinare tutta la popolazione candidata dai 12 anni in su, mantenendo le misure di protezione individuale (mascherine, distanziamento, igiene delle mani), adattando i sistemi di condizionamento dell’aria perché ci sia un ricambio efficace, incrementando i mezzi di trasporto e la loro sanificazione, operando turnazioni di studenti perché le classi non siano troppo affollate", spiega il presidente dell'Aifa che aggiunge: "Soprattutto è importante l’utilizzo del green pass".

Ecco, dunque, che l'obiettivo dei prossimi mesi sarà convincecere gli "esitanti". "Sappiamo che un 4-5 per cento della popolazione è No vax ed è inutile ogni tentativo di persuasione. Un altro 15-20 per cento, tra i 30 e i 60 anni, è composto da persone timorose o dubbiose: su queste dobbiamo lavorare", dice Palù che, a sostegno della vaccinazione, cita ancora una volta i dati scientifici: "il 95 per cento dei pazienti in terapia intensiva non è vaccinato; i vaccini che abbiamo oggi proteggono al 97 per cento dalla morte e al 95 per cento dalla malattia grave, anche contro la variante Delta".