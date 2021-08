Ecco quante sono (davvero) le reazioni avverse ai vaccini

16 eventi gravi ogni 100mila dosi somministrate: è quanto contenuto sul settimo Rapporto di Farmacosorveglianza sui vaccini anti Covid dall'Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco).

Quante reazioni: ecco i numeri

I dati analizzati hanno preso in esame tutte le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 luglio 2021 per i quattro vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso, quindi Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson. Nell'arco dei 7 mesi sono arrivate 84.322 segnalazioni su un totale di 65.926.591 dosi: con un rapido calcolo matematico, le segnalazioni di reazioni avverse sono state mediamente 128 ogni 100mila dosi di cui l’87,1% riferite a eventi non gravi come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza e dolori muscolari. Le segnalazioni gravi, invece, corrispondono al 12,8% del totale con una media di 16 eventi gravi ogni 100mila dosi somministrate. Nei precedenti Rapporti, l'Aifa ha indicato che, indipendentemente dalla tipologia di vaccino e dalla dose (prima o seconda), la reazione si è verificata nella maggior parte dei casi (80% circa) nella stessa giornata della vaccinazione o il giorno successivo e solo più raramente oltre le 48 ore successive.

I vaccini con più effetti collaterali

La maggior parte delle segnalazioni sono relative al vaccino Comirnaty (nome tecnico di Pfizer) con il 68%, finora il più utilizzato nella campagna vaccinale con il 71% delle dosi somministrate; al secondo posto c'è il tanto discusso Vaxzevria (AstraZeneca), ormai fermo al palo, con il 25% delle segnalazioni e 17% delle dosi somministrate; segue il vaccino Spikevax (quello di Moderna) con il 6% delle segnalazioni e 10% delle dosi somministrare ed infine il vaccino anti-Covid di Janssen (J&J) con l'1% delle segnalazioni e soltanto il 2% delle dosi somministrate.

Quali sono gli eventi avversi

Per tutti i vaccini, gli eventi avversi più segnalati sono stati febbre, stanchezza, cefalea, dolori muscolari/articolari, dolore in sede di iniezione, brividi e nausea. " Gli eventi avversi gravi correlabili alla vaccinazione più spesso segnalati configurano un quadro di sindrome simil-influenzale con sintomatologia intensa, più frequente dopo la seconda dose dei vaccini a mRNA e dopo la prima dose di Vaxzevria ", recita il Rapporto dell'Aifa: quindi, per un discorso puramente statistico, le maggiori problematiche si sono verificate dopo la seconda dose di Pfizer e Moderna e dopo la prima dose di AstraZeneca.

Cosa è successo con la vaccinazione eterologa