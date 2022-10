Amazon Prime Day d'autunno, tanti accessori di bellezza per lui&lei in offerta

Curare il proprio aspetto richiede costanza, pazienza e una serie di attenzioni quotidiane che permettono di sentirsi a proprio agio in ogni situazione, acquisendo una maggiore sicurezza in sé stessi che si riflette a trecentosessanta gradi.

Se da un lato è innegabile fare affidamento sui cosmetici e sul make-up, anche chiedendo aiuto ai professionisti del settore beauty, dall’altro lato è fondamentale cercare supporto nei vari dispositivi che aiutano a prendersi cura dei capelli e della pelle in completa autonomia.

Chiunque può trovare facilmente i prodotti e gli accessori di bellezza più adatti alle sue esigenze anche online, approfittando delle offerte Esclusive Prime dell'11 e 12 ottobre 2022, destinate ai clienti Amazon Prime.

Epilatore elettrico da donna

Braun Silk-épil è l’epilatore elettrico da donna con tecnologia SensoSmart pensato per ottenere il massimo dalla depilazione, lasciando la pelle liscia e vellutata per settimane grazie all’ampia testina flessibile e alle pinzette con tecnologia MicroGrip. L’impugnatura ergonomica con presa antiscivolo è perfetta per la depilazione sotto la doccia.

Rasoio elettrico Face + Body

OneBlade Face & Body è il rasoio elettrico Philips che consente di radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza, ma anche di ottenere una depilazione ottimale in altre aree del corpo. Il sistema a doppia protezione è delicato sulla pelle, che può essere asciutta o bagnata grazie all’utilizzo Wet&Dry. La batteria a ioni di litio, inoltre, permette una durata molto lunga, fino a 60 minuti con 4 ore di ricarica.

Arricciacapelli professionale

Ghd Curve Creative Curl Wand è un arricciacapelli professionale con tecnologia ultra-zone, che mantiene la temperatura di styling ottimale per ottenere un ottimo risultato senza arrecare danni ai capelli. Il dispositivo permette di realizzare ricci dall'effetto naturale e profonde beach waves.

Piastra per capelli professionale

La piastra per capelli professionale Ghd è pensata per ottenere un liscio perfetto senza lasciare danni, grazie alla tecnologia Dual-zone che mantiene la temperatura di styling ottimale. Ha un tempo di riscaldamento molto breve e uno spegnimento automatico dopo 30 minuti di inattività, garantendo sicurezza e risparmio energetico.

Regola capelli cordless

È di casa Philips il regola capelli cordless e corded serie 5000 con tecnologia Trim-n-Flow, ideale per ottenere un taglio continuo senza interruzioni. Permette di realizzare diversi tipi di taglio, nello specifico 28 lunghezze di blocco da 0.5 a 28mm. Garantisce 90 minuti di autonomia con 1 ora di ricarica.

