A Milano Cortina ha fatto un miracolo con il doppio oro olimpico dopo l’incidente del 2025, ma quell’impresa che resterà nella storia dello sport italiano ha fatto pagare il conto a Federica Brignone, con un’uscita di scena improvvisa dopo aver fatto di tutto per tornare a gareggiare per un’altra stagione.

A 36 anni, la due volte campionessa olimpica non ha peraltro nulla da aggiungere a un palmarès da primato, che la rende tra gli atleti più titolati dello sport italiano.

Figlia dell’ex slalomista Maria Rosa Quario e di papà Daniele, Brignone ha preso a sciare da giovanissima e quasi 20 anni fa, nel dicembre 2007, ha fatto il suo esordio in Coppa del mondo.

I record in Coppa del mondo

Partecipazioni e vittorie: Brignone ha partecipato a 363 gare del massimo circuito internazionale, in tutte le specialità (discesa, superG, slalom, gigante, combinata), ottenendo 37 vittorie e 85 podi complessivi.

Titoli in Coppa del mondo: due trionfi nella classifica generale (2020 e 2025), impresa mai riuscita prima di allora a un’italiana, oltre a una Coppa del mondo di discesa (2025), due coppe di gigante (2020 e 2025), due coppe di combinata (2019 e 2020) e una coppa di superG (2022).

I titoli mondiali e le medaglie olimpiche

Titoli mondiali: Brignone si è laureata campionessa iridata in gigante (Saalbach 2025) e in combinata (Courchevel 2023), conquistando due argenti in gigante (Garmisch 2011 e Courchevel 2023) e uno in superG (Saalbach 2025).

Medaglie olimpiche: sono ben cinque. Due gli ori a Milano Cortina 2026, in gigante e in supergigante, un argento in gigante a Pechino 2022 e due bronzi, in combinata a Pechino 2022 e in gigante a PyeongChang 2018.