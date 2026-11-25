Back on track: la Tigre è tornata in pista e si è definita «contenta». Ad un mese da Natale, Federica Brignone si è fatta un dono e ci anticipa il regalo. Ieri ha saggiato le piste di Cervinia per un po’ di sci in campo libero. La neve fresca, arrivata abbondante nella conca, era una occasione troppo ghiotta per non coglierla. L’«astinenza » da curve, inoltre, durava da 91 giorni. Tanto è passato dall’intervento di fine agosto in cui Brignone aveva rimosso i mezzi di sintesi, placche e viti con cui aveva ricostruito il ginocchio sinistro, dopo la caduta del 5 aprile 2025 e prima del doppio oro olimpico. Brignone aveva provato a finire la stagione dopo Milano-Cortina, ma il dolore era troppo. Così si era fermata, rimettendo gli sci solo per un paio di piste, proprio a Cervinia, a fine luglio. Anche allora, però le sensazioni non erano state buone. Così si era deciso di operare togliendo “la ferraglia”. E così, restart, riabilitazione, fisioterapia. Ha ricominciato da capo. Ieri l’hanno accompagnata il fratello Davide e lo skiman Mauro Sbardelotto: «Ha usato sci da gigante, un primo passo parallelo alla riabilitazione e preparazione atletica».