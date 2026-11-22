Nel giorno in cui il fratellino Yuri fa da apripista, nel luogo in cui lei ha firmato il primo podio in carriera 2 anni fa, Lara Colturi si prende anche la prima vittoria, a 20 anni e 6 giorni. Sarebbe la più giovane vincitrice azzurra in slalom, ma da 5 anni miss Colturi corre per l’Albania. Figlia d’arte, ha già battuto, almeno un po’, mamma Daniela Ceccarelli, oro olimpico in superG nel 2002. Mamma ha i cinque cerchi, ma non vinse mai in Coppa. Lara ha già 9 podi, 1 acuto e tutta la vita davanti. Ed allora festeggiamo ciò che è e non rimpiangiamo ciò che poteva essere se Colturi, o meglio il suo teamfamiglia, avesse trovato le condizioni per restare a gareggiare sotto il Tricolore. «Così fiera che, grazie a me, l’Albania si avvicini allo sci», le sue prime parole. Colturi è una sportiva precoce, predestinata, ma soprattutto professionista. Moderna la sciata, moderno il progetto di crescita che quest’anno prevede anche qualche superG per cominciare a sognare in grande.

A insegnarle curve più lunghe penserà il campione francese Johan Clarey, insieme a Martin Hager che lavorò con Vonn e Pinturault. Come skiman Andrea Vianello, regista anche degli sci di Alberto Tomba incluso. Ma soprattutto c’è lei, Lara che, ieri è stata penalizzata dalla nebbia nella prima manche e non ha ceduto alla pressione alla ripresa. Il regalo è arrivato, solo un po’ più tardi e la proietta anche in cima al ranking della coppa generale. In attesa del duello con Mikaela Shiffrin. Le azzurre? L’altra Lara, la Della Mea, da terza ha chiuso nona ad oltre 1. Oggi gli uomini, l’Italia si affida a Vinatzer.