“Ho ancora dolore”: nuovo intervento per Federica Brignone

Di nuovo sotto i ferri. A distanza di oltre un anno dal terribile infortunio alla gamba sinistra durante il Gigante nei Campionati italiani, la campionessa olimpica Federica Brignone, pur migliorando, sente ancora dolore. Inevitabile, quindi, un nuovo intervento chirurgico nel pomeriggio di martedì 25 agosto come annunciato da lei stessa sui social.

In cosa consiste l’intervento

“La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Per questo, con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente”, scrive la “Tigre di La Salle” su Instagram spiegando, nel dettaglio, in cosa consisterà l’intervento. “L’obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Quest’ultima decisione verrà presa direttamente durante l’operazione di questo pomeriggio. Per ora è tutto..Vi terrò aggiornati”, conclude.

I tempi di recupero

Mancano esattamente due mesi (24 ottobre) all’inizio della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026-2027 sulle piste del ghiacciaio di Solden, in Austria. Impossibile poter sapere, oggi, se l’atleta valdostana sarà regolarmente ai nastri di partenza già per quella data o se rientrerà successivamente.

Un anno fa, ad aprile, Brignone si è procurata una “frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone, oltre alla lesione del crociato anteriore e del comparto capsulo-legamentoso mediale della gamba sinistra”. Nonostante il gravissimo infortunio, ha partecipato con successi leggendari alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 vincendo due medaglie d’oro in SuperG e nel gigante.

Tutti i problemi fisici

Successivamente, ha avuto ulteriori problemi fisici tanto da essere stata controllata al J-Medical di Torino. “Il mio corpo non si riprenderà mai del tutto”, ha dichiarato a luglio nel corso di un’intervista al quotidiano francese L’Equipe spiegando che era sua intenzione tornare a sciare ad agosto. In modo molto onesto, come ha sempre fatto con se stessa, ha sottolineato di non sapere se potrà prendere parte “alla prossima stagione e se io avrò lo stesso dolore della scorsa annata, sarà insopportabile. L’anno scorso, in questo periodo, non sapevo nemmeno quando sarei riuscita a camminare di nuovo”.

La vittoria splendida dei due ori, sbaragliando tutte le avversarie, è costata tanto: per un certo periodo di tempo ha avuto problemi anche a camminare, poi nel mese di maggio ha provato ad allenarsi ma nulla a che vedere con quanto faceva prima dell’infortunio. Posso andare in bici, nuotare, andare in palestra ma non posso correre, non posso appoggiare il peso sui piedi”, aveva spiegato. Il mio corpo ha recuperato massa muscolare, sta migliorando sempre di più ma è ancora lontano dall’essere perfetto, o almeno come era prima. Ho costantemente dolore".