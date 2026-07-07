Serena Rossi racconta la saga delle figurine Panini

Madre esemplare, capitana d'industria e simbolo della laboriosità italiana nella fiction di stampo tradizionale La famiglia Panini e imprenditrice eco-sostenibile nella Milano di oggi nella serie L'ombra con l'impronta ben più folle dei Manetti Bros.

Serena Rossi non si stanca mai di stare sul set e a Rimini, all'Italian Global Series, accompagna ben due produzioni. Con i capelli grigi e raccolti, interpreta Olga, la capostipite della grande famiglia che ha inventato le figurine con cui sono cresciute generazioni di ragazzi. Tutti ai Mondiali Mexico '70 avevano l'album Panini con le immagini dei mitici calciatori. "Ce l'ho, ce l'ho, non ce l'ho" è stato il ritornello dell'infanzia di tanti bambini. Una semplice (e geniale) intuizione portata avanti, appunto, da Olga, che a, 40 anni, morto il marito, con 8 figli da mantenere, dagli 8 ai 18 anni, passò dal gestire una edicola a creare un impero. Quegli album si sono allargati a tutti i campi, dai campionati, agli animali, ai fumetti. "Era una donna e una mamma d'altri tempi - racconta l'attrice davanti a una rappresentanza degli eredi venuta a vedere le prime immagini della serie che andrà in onda in autunno su Raiuno - Non dimostrava affetto per i suoi figli con le smancerie ma con i fatti. C'era la guerra e le donne portavano avanti il Paese mentre gli uomini erano al fronte. Anni di sacrifici e di successi e, più tardi, anche di passaggi di mano dell'azienda, ma poi tutti gli 8 figli hanno sviluppato una propria attività". "Olga, quando gestisce l'edicola - racconta ancora Serena - ha un'idea, dice ai suoi ragazzi di raccogliere tutti gli oggetti piccoli in casa, dai tappi ai soldatini alle bamboline, e le mette in bustine, l'idea di comprare qualcosa a sorpresa fece successo, e da lì poi si sviluppò tutto".

Tagliati i capelli e trasformati in biondo platino, la Rossi si trasferisce sul set dei Manetti Bros per la serie L'ombra destinata a Rai 2.

Una action comedy, pure un po' manga, ambientata nelle notti milanesi dove Serena nei panni di una imprenditrice incrocia una giovane giustiziera intenta a combattere il crimine che sconvolge la vita a lei e del tranquillo e pigro poliziotto Luigi Lo Cascio. Insomma, una roba da Manetti Bros...