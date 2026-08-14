Ballando con le stelle, Noemi Bocchi è la nuova concorrente. L’annuncio mentre Totti la prende in giro

La nuova edizione di Ballando con le stelle sta prendendo sempre più forma. Mentre da una parte continuano le scommesse su chi si siederà al tavolo della giuria dopo l’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli, il cast di concorrenti e ballerini emergenti dello show di Milly Carlucci si arricchisce sempre di più. L’ultimo nome entrato in lista è quello di Noemi Bocchi, che arriva dopo gli annunci ufficiali di Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti ed Eugenio Finardi. A dare l’annuncio, in collaborazione con l’account ufficiale dello storico programma di Rai 1, è la stessa Noemi Bocchi, flower designer famosa soprattutto per essere la nuova compagna di Francesco Totti.

Sul suo account Instagram ufficiale, infatti, Noemi Bocchi ha pubblicato un reel in cui la si vede in soggiorno, di spalle, mentre cerca di copiare i passi di danza di Michael Jackson. Tuttavia, ad attirare subito l’attenzione è la voce dell’ex capitano giallorosso che, fuori dall’inquadratura, chiede con il suo riconoscibilissimo accento romano “Che stai a fa’, amò?” Per tutta risposta la compagna lo invita a guardarla mentre effettua il Moonwalk, il famoso passo di danza che Michael Jackson rese celebre all’inizio degli anni Ottanta. ”Non sembro lui?” chiede la donna, mentre Totti, con la voce spezzata da una risata ironica, risponde: “uguale proprio”, prima di aggiungere: “Ma che ti sei operata all’anca?” Ed è a questo punto che Noemi Bocchi fa il suo annuncio guardando direttamente in camera. “Mi ha chiamato Milly, devo andare a Ballando con le stelle”. Sullo sfondo si sentono le risate di Totti, che si lascia scappare anche un “lascia perde, amo’”, proprio un attimo prima che Noemi si rivolga ai suoi follower dicendo “ragazzi, ci vediamo presto.” La didascalia che accompagna il post, realizzato in collaborazione proprio con Ballando con le stelle, recita: “Finalmente possiamo dirlo: dietro tutto quell’allenamento c’era un motivo”.

Le affettuose prese in giro di Francesco Totti continuano anche nella sezione commenti, dove l’ex calciatore non si risparmia dallo scrivere: “Era meglio a luci spente”. Intanto gli altri commentatori si dividono tra chi rimpiange l’assenza di Selvaggia Lucarelli al tavolo della giuria, magari sognando uno scontro proprio con Noemi, e chi invece si interroga sulla scelta del programma di aggiungerla al cast.

Non mancano anche i commenti un po’ più sarcastici di chi spera che Ilary Blasi venga scelta come ballerina per una notte. Nel 2025 era stato proprio Francesco Totti ad essere l’ospite di una puntata di Sognando…Ballando con le stelle. Nel famoso episodio andato in onda venerdì 16 maggio e iniziato alle 23 a causa dello scontro tra Jannik Sinner e Tommy Paul agli Internazionali di Tennis. Tra i più maliziosi, dunque, c’è anche chi scrive che proprio questa ospitata di Totti sia stata l’apripista alla presenza di Noemi nella nuova stagione.