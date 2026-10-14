Apple Tv 4K e HomePod mini 2: la smart home della Mela si rinnova

I fan di Apple stanno aspettando il via dei preordini di iPhone Duo: chi vorrà gettarsi nella mischia col cuore e il portafoglio, visto che i pezzi per ora saranno limitati, può già cominciare a compilare le sue preferenze sul sito della Mela, da confermare poi appunti questo venerdì e vedere poi quanto sarà l’attesa per averlo. Nel frattempo da Cupertino sono arrivate delle novità che riguardano il settore smart home. Eccole.

Apple TV 4K (quarta generazione)

Lo scatolino che permette di portare lo streaming 4K sulle Tv ha nel cuore un nuovo chip: l’A19. Questo vuol dire che, rispetto alla generazione precedente la CPU è fino al 50% più veloce e la GPU fino a due volte più potente. in pratica: navigazione più reattiva, animazioni più fluide e più margine per i giochi. Arriva anche un decoder AV1 dedicato, che garantisce streaming di qualità consumando meno banda. Restano Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos.

Apple TV 4K

La novità più attesa è l’ingresso nel sistema di Siri AI, ma purtroppo per ora non per noi: le note diatribe tra Apple e l’Unione Europea fa sì che l’assistente più intelligente sia stato lanciato per ora - e solo in lingua inglese - in pochi Paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e alcuni altri). Non si sa ancora quando si risolverà la singolar tenzone su privacy e regole sull’IA, per il momento restano solo da sapere le caratteristiche tecniche: Siri su Apple TV si presenta a schermo intero ed è molto più conversazionale, si possono per esempio chiedere le serie premiate agli Emmy, fare domande durante la visione (dove è stata girata una serie, se è adatta a quale età) e leggere le risposte in un piccolo riquadro sovrapposto. Con un iPhone compatibile, Siri attinge anche al contesto personale, per esempio per trovare la serie consigliata da un amico. Ma che su smartphone e tablet da noi per ora non c’è. Inoltre per la prima volta Apple TV integra tre microfoni far-field con cancellazione dell’eco: si parla con Siri a mani libere, anche mentre l’audio è in riproduzione. Ma anche qui, non in italiano.

Apple TV 4K resta anche un hub per la casa smart, con Wi-Fi e Thread integrati. Le notifiche del campanello compaiono sulla Tv: si vede chi c’è, ci si parla e si sblocca la porta senza fermare il film. Le registrazioni HomeKit Secure Video ora hanno descrizioni e riepiloghi generati da Apple Intelligence (serve un piano iCloud+ idoneo). Oltre a questo sa iPhone o iPad si possono scegliere quali foto di iCloud mostrare sullo schermo senza esporre l’intera libreria, e arriva un salvaschermo che ruota automaticamente tra le categorie. Sul fronte privacy, l’A19 elabora l’audio dei microfoni in aree isolate del chip inaccessibili anche ad Apple; mentre le richieste a Siri passano dal dispositivo o da Private Cloud Compute.

HomePod mini 2

Lo speaker smart di Apple mantiene il formato compatto e l’audio a 360°, ma passa al chip S10: analizza la musica in tempo reale per ottimizzare gamma dinamica e volume. Si usa da solo, in coppia stereo o in un sistema multiroom. Novità utile per chi lavora alla scrivania: può diventare l’altoparlante predefinito del Mac (con Wi-Fi 6E o successivo), anche per le chiamate FaceTime.

Apple Home Pod mini 2

La funzione inedita di questa versione si chiama Sound Glow: la parte superiore si illumina e pulsa a tempo di musica, reagendo a bassi e acuti. I colori possono richiamare la copertina dell’album in riproduzione. Scegliendo un suono ambientale, come la pioggia, partono animazioni rilassanti.

Come hub domestico, HomePod mini 2 comanda con la voce luci, tapparelle, serrature e termostati, gestibili anche fuori casa dall’app Casa. “Riconoscimento suoni” individua gli allarmi dei rilevatori di fumo e monossido di carbonio e manda una notifica a iPhone, iPad o Apple Watch. Tutto questo richiede una nuova versione dell’app Casa, in arrivo con un aggiornamento separato. Infine l’altoparlante è compatibile con campanelli e videocamere della Apple Home Collection, attesa da dicembre. HomePod mini 2 arriva in cinque finiture: rosa, verde, blu, bianco e mezzanotte.

Prezzi e disponibilità

La novità che lega i due prodotti è l’home theater surround a quattro altoparlanti, una prima volta per Apple. Si collegano ad Apple TV 4K (quarta generazione) due coppie di HomePod mini 2 o HomePod (seconda generazione), una davanti e una dietro. Il sistema riconosce la posizione di ogni altoparlante e calibra da solo tempi e livelli audio in base alla stanza.

I modelli si possono mescolare, purché ogni coppia sia omogenea: per esempio due HomePod davanti e due HomePod mini 2 dietro. La funzione è riservata alla nuova Apple TV 4K e non funziona con i modelli precedenti.

Riguardo ai prezzi la nuova Apple Tv (arriva il 13 novembre) costa 349 euro: nella confezione c’è Siri Remote di quarta generazione e il cavo di alimentazione, ma non il cavo HDMI. Chi l’acquista avrà tre mesi gratuiti di Apple Tv (fidatevi, ne vale la pena), che poi costerà 9,99 euro al mese. L’HomePod mini 2 (nei negozi il 30 ottobre) ha invece un prezzo di 169 euro. Entrambi i prodotti sono in preordine da venerdì.